Khánh Hòa đưa công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng mới

Nhà hát Đó với kiến trúc độc đáo, trở thành điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Theo kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trên cơ sở khai thác hiệu quả tài nguyên di sản, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp giải trí. Lĩnh vực này không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa ra thế giới.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, tỉnh xác định phát triển công nghiệp văn hóa đồng bộ với phát triển du lịch, trong đó công nghiệp văn hóa – giải trí đóng vai trò đột phá, du lịch là trụ cột, nghệ thuật sáng tạo là giá trị cốt lõi, công nghiệp văn hóa số là động lực tăng trưởng. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị sản phẩm văn hóa.

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp giải trí gắn với di sản văn hóa của khu vực và cả nước. Các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào GRDP. Tỉnh đặt mục tiêu hình thành từ 3-5 sản phẩm, thương hiệu văn hóa đặc trưng có tầm quốc gia và quốc tế; xây dựng ít nhất một không gian sáng tạo và tổ hợp công nghiệp văn hóa mang thương hiệu địa phương.

Sản phẩm gốm của Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc (xã Ninh Phước, Khánh Hòa) được bảo tồn và phát triển gắn với du lịch. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Khánh Hòa cũng hướng tới trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí biển quy mô lớn để gia tăng sức hấp dẫn của du lịch với mục tiêu doanh thu nghệ thuật biểu diễn đạt khoảng 8 tỷ đồng/năm; lĩnh vực quảng cáo đạt gần 5 tỷ đồng. Doanh thu của cơ quan phát thanh, truyền hình và dịch vụ phát thanh, truyền hình đạt 99 tỷ đồng; doanh thu du lịch văn hóa chiếm khoảng 10% tổng thu du lịch; 100% lĩnh vực văn hóa trọng điểm có sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh phấn đấu đưa công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột phát triển bền vững, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị thông minh, hiện đại, giàu bản sắc, có vị thế trong khu vực châu Á. Các sản phẩm công nghiệp văn hóa sẽ đạt chất lượng cao, có khả năng xuất khẩu, qua đó nâng cao vị thế của địa phương trên trường quốc tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ kế hoạch, trong đó tập trung phát triển 6 lĩnh vực trọng tâm gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa.

Trong lĩnh vực điện ảnh, tỉnh đẩy mạnh thu hút các đoàn làm phim trong và ngoài nước, khai thác hiệu quả các bối cảnh tự nhiên, văn hóa để quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng, quy mô các chương trình nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là các lễ hội âm nhạc, sự kiện quốc tế. Đối với lĩnh vực công nghệ, Khánh Hòa khuyến khích phát triển phần mềm và trò chơi giải trí theo hướng hiện đại, đa dạng nội dung, gắn với yếu tố giáo dục văn hóa. Ngành quảng cáo sẽ ưu tiên phát triển trên nền tảng số, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông.

Thủ công mỹ nghệ tiếp tục được địa phương phát huy thông qua bảo tồn, phát triển làng nghề, thiết kế sản phẩm mang bản sắc văn hóa địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Du lịch văn hóa là lĩnh vực kết nối, tạo giá trị gia tăng với các sản phẩm đặc trưng, trải nghiệm độc đáo gắn với di sản, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Tỉnh Khánh Hòa đang tập trung trùng tu di tích Thành cổ Diên Khánh (xã Diên Khánh) nhằm phát triển du lịch văn hóa. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Khánh Hòa triển khai 8 nhóm giải pháp, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, huy động nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các ngành công nghiệp văn hóa. Tỉnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tăng cường hợp tác với cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa.

Đặc biệt, Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa di sản, phát triển nền tảng số và hình thành thị trường sản phẩm văn hóa trực tuyến, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm văn hóa trong thời đại số. Tỉnh tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa, tham gia mạng lưới sáng tạo toàn cầu, chú trọng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ các sản phẩm sáng tạo.

Việc triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của tỉnh không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước khẳng định vị thế của tỉnh trong kỷ nguyên mới./.