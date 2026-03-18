Khánh Hòa bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Theo đó, cử tri tỉnh Khánh Hòa bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội là 12 người (gồm 5 người được Trung ương giới thiệu và 7 người đang công tác, làm việc tại địa phương); bầu đủ số lượng đại biểu HĐND tỉnh là 67 người. Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hoàn thành các thủ tục theo quy định để báo cáo Ủy ban Bầu cử quốc gia và thực hiện công bố công khai kết quả.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa họp nghe báo cáo nhanh kết quả bầu cử. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa khẳng định, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các khu vực bỏ phiếu hoạt động đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đây là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy chính quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa Trần Phong tin tưởng, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của cử tri. Mỗi đại biểu dân cử tích cực tham gia hoạt động của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương…

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp vừa qua, tất cả các khu vực bầu cử của tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc bầu cử vào lúc 19 giờ ngày 15/3. Tổng số cử tri toàn tỉnh là 1.606.360 người, số tham gia bỏ phiếu là 1.604.389, đạt 99,87%; trong đó có 1.020 tổ bầu cử có 100% cử tri bỏ phiếu; 54/65 xã, phường đặc khu có 100% cử tri bỏ phiếu; cấp xã, phường có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu thấp nhất là 99,12%; suốt quá trình tổ chức bầu cử không có tình huống phát sinh./.