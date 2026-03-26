Tuyên dương 95 gương cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Tối 25/3, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người dân vùng khó khăn. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đơn vị, cá nhân được tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, mỗi đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phát huy truyền thống 95 năm vẻ vang của Đoàn, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị; đồng thời phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Đặc biệt, tuổi trẻ cần chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, lan tỏa tinh thần tình nguyện, sáng tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thời gian tới, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực. Cụ thể, Trung ương Đoàn đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch Quang Trung; đồng thời khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt giải cao tại cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết với hơn 193.000 lượt tham gia và Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ Đoàn”.

Dịp này, 95 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu năm 2026 được tuyên dương; nhiều đơn vị, doanh nghiệp được vinh danh là “những người bạn của Đoàn” với tổng nguồn lực hỗ trợ gần 7 tỷ đồng.

Đặc biệt, Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đã tôn vinh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu, 6 gương mặt triển vọng và 5 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực, qua đó lan tỏa mạnh mẽ những điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên toàn tỉnh phát triển.