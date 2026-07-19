Báo Ảnh Việt Nam

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Khám phá vẻ đẹp tranh sơn mài qua triển lãm "Cùng một chặng đường"

Ngày 18/7, tại Hà Nội, triển lãm "Cùng một chặng đường" của hai họa sĩ gạo cội Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín chính thức khai mạc, giới thiệu hơn 30 tác phẩm hội họa của hai người bạn cùng chung một mái trường nghệ thuật, đồng thời mang đến cho công chúng những góc nhìn đa dạng về nghệ thuật đương đại.
Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Phương Thanh - TTXVN

Họa sĩ Lê Văn Thìn sinh năm 1952, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1981 và đã tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật trong nước, quốc tế. Nổi tiếng về cách tân trong tranh sơn mài, Lê Văn Thìn thành công với việc đưa các vật liệu rất cứng như vỏ sò, ốc, hến lên mặt tranh. Trong khi đó, họa sĩ Trần Luân Tín sinh năm 1951, nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn 18 thông tin, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật, hiện là nhà điêu khắc thuộc Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm mở cửa đón công chúng đến hết ngày 7/8 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội)./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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