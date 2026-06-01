Khai mạc vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX- năm 2025

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, cho biết: Kể từ ngày 29/3/2007, khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 369/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Giải Báo chí Quốc gia, đến nay chúng ta đã bước sang mùa giải thứ 20. Giải Báo chí Quốc gia tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế là giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của giới báo chí cả nước.

Nhìn lại quy mô và chất lượng của mùa giải năm nay, chúng ta có quyền tự hào về sự trưởng thành không ngừng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Số lượng tác giả, tác phẩm và cơ quan báo chí tham gia tiếp tục đạt những con số ấn tượng, bao phủ mọi vùng miền của đất nước, từ các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đến các cơ quan báo chí địa phương ở vùng sâu, vùng xa.

Năm 2025 là một năm đặc biệt khi đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại: 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đặc biệt là dấu mốc 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo năm nay đã phản ánh sinh động, toàn diện những sự kiện chính trị lớn, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí Việt Nam. Đã xuất hiện những tác phẩm báo chí có quy mô lớn, được đầu tư công phu, bài bản và hiện đại bậc nhất từ trước đến nay. Hội đồng Sơ khảo đánh giá cao sự xuất hiện của nhiều tác phẩm đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), báo chí dữ liệu và báo chí giải pháp. Điều đó cho thấy báo chí Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy công nghệ toàn cầu.

Vòng chấm chung khảo hôm nay đóng vai trò then chốt đối với sự thành công và uy tín của Giải Báo chí Quốc gia. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm, nhãn quan chính trị sắc bén và sự tinh tường về nghiệp vụ.

Chủ tịch Hội đồng Chung khảo đề nghị Hội đồng tập trung thực hiện tốt một số nội dung mang tính nguyên tắc. Theo đó, mỗi thành viên Hội đồng cần đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu; đánh giá tác phẩm một cách khách quan, minh bạch, công tâm, dựa trên những giá trị cốt lõi của báo chí như tính chính xác, tính phát hiện, chất lượng nội dung và hiệu quả xã hội. Đồng thời, cần tôn vinh tinh thần đổi mới, sáng tạo. Bên cạnh những tác phẩm thuộc các thể loại truyền thống được thực hiện mẫu mực, cần khuyến khích, phát hiện và tôn vinh những tác phẩm có tính mới mẻ, cách kể chuyện hấp dẫn, phương thức thể hiện hiện đại, có khả năng tận dụng công nghệ để tiếp cận độc giả tốt hơn. Quy trình chấm giải phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thể lệ và quy chế đã ban hành.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, cho biết: Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội, hội viên, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên báo chí trên cả nước. Ban Tổ chức đã nhận được sự tham gia của 34 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 20 liên chi hội và 33 chi hội trực thuộc, với tổng số 1.752 tác phẩm dự giải. Trong đó, có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định.

Trong số 1.692 tác phẩm thuộc 13 loại giải, Hội đồng Sơ khảo đã thống nhất lựa chọn 177 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Các thành viên chấm Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 20 xem các tác phẩm ảnh báo chí được lựa chọn vào Chung khảo. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của Giải Báo chí Quốc gia, đồng thời cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các cấp hội, hội viên và những người làm báo đối với giải thưởng cao quý này. Công tác tổ chức giải ở các cấp hội năm nay cơ bản được triển khai nền nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp gửi tác phẩm chưa đúng quy định về thời gian đăng tải hoặc đăng ký chưa chính xác theo hướng dẫn. Dù vậy, số lượng tác phẩm vi phạm quy chế đã giảm đáng kể so với các năm trước.

Năm nay, Giải Báo chí Quốc gia tiếp tục triển khai hình thức nhận tác phẩm trực tuyến thông qua phần mềm quản lý của Hội Nhà báo Việt Nam đối với các loại hình báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo chí đa phương tiện. Riêng các tác phẩm báo in và ảnh báo chí vẫn được gửi trực tiếp theo quy định.

Bước sang mùa giải thứ 20, uy tín và giá trị của Giải Báo chí Quốc gia tiếp tục được khẳng định vững chắc, sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các cấp hội và đội ngũ người làm báo cả nước. Nhiều liên chi hội, chi hội lớn tiếp tục duy trì chất lượng tác phẩm dự giải cao như: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Lao Động, Báo Thanh Niên...

Bên cạnh đó, nhiều Hội Nhà báo địa phương đã có bước tiến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng tác phẩm dự giải, tiêu biểu như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Vĩnh Long và nhiều địa phương khác.

Quá trình sơ khảo được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế và hướng dẫn của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia./.