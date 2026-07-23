Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tại lễ khai mạc, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh, việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm địa điểm tổ chức Lễ khai mạc tuần phim ở khu vực phía Nam mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, điện ảnh lớn của cả nước và là Thành phố Điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Tuần phim năm nay ghi dấu bước phát triển mới trong công tác quản trị nhà nước về điện ảnh khi lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim trong cả nước cùng tham gia chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân không vì mục đích lợi nhuận. Phó Cục trưởng Đỗ Quốc Việt tin tưởng thông qua trình chiếu các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu và hoạt động giao lưu, tuần phim sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Thành phố luôn xác định phát triển điện ảnh không chỉ hướng đến xây dựng công nghiệp văn hóa mà còn giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử truyền thống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật. Là Thành phố Điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình cụ thể như “Sắc màu điện ảnh”, “Kiến tạo điện ảnh trong học đường”… nhằm từng bước xây dựng môi trường thưởng thức sáng tạo, lan tỏa giá trị nghệ thuật trong cộng đồng.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trình chiếu và giao lưu với đoàn làm phim “Mưa đỏ”, tác phẩm điện ảnh gặt hái nhiều giải thưởng danh giá như Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Cánh diều Vàng 2025 và giải Red Star cho phim Việt Nam xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 năm 2026…

Đoàn làm phim "Mưa đỏ" giao lưu với khán giả tại lễ khai mạc. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim “Mưa đỏ” cho biết, kịch bản phim do nhà văn Chu Lai gửi từ năm 2013 và đơn vị đã trải qua hành trình 10 năm thai nghén, chuẩn bị cùng 3 năm sản xuất, hoàn thành tác phẩm. Để tái hiện chân thực cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đoàn làm phim đã mượn 50 ha đất hoa màu của nhân dân bên bờ sông Thạch Hãn (cách di tích lịch sử Thành cổ 5 km), huy động lực lượng công binh rà phá bom mìn cả trên bộ lẫn dưới lòng sông. Quá trình ghi hình đối mặt với vô vàn thách thức như thiên tai, bão lũ cuốn trôi bối cảnh, thời tiết khắc nghiệt với 45 đêm quay liên tục từ 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong gần 80 ngày quay, đoàn phim đã sử dụng hàng tấn thuốc nổ, hàng trăm loại vũ khí và huy động hàng nghìn lượt quân số cùng diễn viên quần chúng (có thời điểm lên tới 500 người/ngày).

“Bằng lòng tận tâm, phụng sự và tâm nguyện tri ân các anh hùng liệt sĩ, toàn bộ ê-kíp đã dồn 200% sức lực để hoàn thành tác phẩm và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người lẫn phương tiện”, Đại tá Kiều Thanh Thúy xúc động bày tỏ, đồng thời cho biết sự đón nhận của hàng triệu lượt khán giả tại rạp là động lực to lớn để đơn vị tiếp tục thực hiện các tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng./.