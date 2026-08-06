Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Ghi nhận tại Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2026, có hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ: Ấn Độ, Ba Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam... Các đơn vị tham gia trưng bày hơn hơn 1.400 gian hàng, quy tụ hàng nghìn thương hiệu trong nước và quốc tế.

Không chỉ là nơi hội tụ các sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến, triển lãm mang đến nền tảng xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần kết nối doanh nghiệp, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành thực phẩm, đồ uống Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng. Đối với doanh nghiệp quốc tế, triển lãm là cầu nối hiệu quả để thâm nhập thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, trong khi đó doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm nhà cung cấp, mở rộng hoạt động xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối giao thương tại Triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Theo ông Phạm Đăng Khánh, Phó Tổng giám đốc Công ty VINEXAD, trong khuôn khổ Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 diễn ra từ nay đến ngày 8/8, Ban tổ chức còn triển khai chuỗi hội thảo, tọa đàm, chương trình kết nối doanh nghiệp và đa dạng hoạt động trải nghiệm. Riêng chương trình VIP Buyer tiếp tục là điểm nhấn quan trọng với các hoạt động kết nối giao thương B2B theo lịch hẹn, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp với các nhà mua hàng trong nước, quốc tế và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn (Big Corp) trong ngành, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.

Doanh nghiệp tiếp thị thương hiệu đến khách hàng. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các đơn vị trong ban tổ chức Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2026, không chỉ tập hợp, vận động doanh nghiệp tham gia mà còn tích cực tổ chức kết nối giao thương, đưa nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp vào các hoạt động của triển lãm. Trong đó, sự tham gia sâu sát và thực chất của hiệp hội FFA và VBA đã góp phần quan trọng đưa Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2026 trở thành điểm hẹn giao thương thường niên có uy tín của ngành nói chung và nâng cao vị thế của ngành lương thực, thực phẩm TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Nhà cung cấp chế biến món ăn từ nguyên liệu mới tại Triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Bà Phượng cho biết thêm, ngành lương thực, thực phẩm và đồ uống đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và mở rộng xuất khẩu của Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Trong không gian phát triển mới, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng và xây dựng nhiều thương hiệu có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế./.