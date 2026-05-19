Khai mạc Techmart đầu tiên chuyên ngành sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)





Khai mạc Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)



Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trở thành công nghệ nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng AI được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và cơ quan quản lý; đồng thời giới thiệu các công nghệ, nền tảng, giải pháp và sản phẩm AI có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.

Các Sản phẩm ứng dụng Khoa học công nghệ của Công ty Bóng đèn phíc nước Rạng Đông

Trưng bày các sản phẩm “Ứng dụng AI trong tự động hoá, sản xuất thông minh của Hội tự động hoá Việt Nam.

Hệ sinh thái máy kiểm tra ngoại quan Al của Viện Phát triển Bền vững và Kinh tế số.

Techmart 2026 quy tụ hơn 19 đơn vị, hơn 20 gian hàng công nghệ, trưng bày và giới thiệu hơn 40 sản phẩm, thiết bị và giải pháp ứng dụng AI trong các lĩnh vực như: Tự động hóa và sản xuất thông minh, Robot và điều khiển thông minh, Chính phủ số, hành chính công, Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định, Chuyển đổi số doanh nghiệp; Các nền tảng AI phục vụ giáo dục, y tế và dịch vụ. Tại đây các thương hiệu lớn trưng bày giới thiệu các sản phẩm ứng dụng AI có giá trị thực tiễn cao AI nền tảng phục vụ quản trị: AI Workspace, AI chiều sâu cho hạ tầng y tế, Digital Twin bệnh viện; AI ứng dụng thực chiến, Robot giao hàng bệnh viện, Robot thông minh thế hệ mới, Unitree G1.

Các bạn trẻ trải nghiệm sản phẩm AI tại Techmart.



Hội Tự động hoá Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chi hội Doanh nhân Xúc tiến Thương mại Quốc tế; Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số; Trung tâm Giao dịch Công nghệ Xanh, Đổi mới Sáng tạo và Phát triển Bền vững đồng hành tổ chức các hoạt động như: Hội thảo khoa học “Ứng dụng AI trong tự động hoá, sản xuất thông minh”, Hội thảo khoa học “Kết nối cung cầu công nghệ về sản phẩm ứng dụng AI”, Trình diễn công nghệ AI Robot, Trình diễn giải pháp Kiosk hành chính công, Hoạt động kết nối giao thương, tư vấn và ký kết hợp tác./.