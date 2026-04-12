Đêm khai mạc được gắn với chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới" thu hút khoảng 50.000 khán giả. Chương trình nghệ thuật khai mạc liên hoan với 3 chương chính, gồm: Thanh âm khởi nguyên, Thanh âm di sản, Thanh âm kỷ nguyên mới.

Tham dự khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, sự kiện này có ý nghĩa rất lớn, chủ đề của Liên hoan năm nay thể hiện quyết tâm và sự đồng hành của ngành phát thanh Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển của đất nước. Đây không chỉ là thông điệp hành động mà còn là yêu cầu chính trị sâu sắc đối với toàn ngành, đòi hỏi Ngành phát thanh Việt Nam phải góp phần tăng cường sức mạnh nội sinh của quốc gia- đó là sức mạnh của niềm tin, của ý chí, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phải đồng hành cùng phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích khát vọng vươn lên của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, ngành phát thanh Việt Nam cần góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa khát vọng đó bằng việc lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; cổ vũ đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đông đảo nhân dân và du khách theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc tại vùng đất di sản. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Tại lễ khai mạc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, Liên hoan lần này với gần 100 tác phẩm Podcast chất lượng đã khẳng định khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng hết sức mạnh mẽ của âm thanh và trở thành hạng mục chính trong Liên hoan, thể hiện quyết tâm của ngành phát thanh Việt Nam trong việc chủ động thích ứng, đổi mới và hội nhập. "Podcast- đại lộ sáng tạo trong kỷ nguyên số" là chủ đề hội thảo quốc tế, quy tụ hơn 500 các chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài và trong nước tham dự, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong liên hoan lần này.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng cho biết, đây là sự kiện nghiệp vụ quy mô lớn của ngành phát thanh Việt Nam, quy tụ đông đảo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên cả nước. Với vai trò đơn vị đăng cai, Quảng Ninh không chỉ đồng hành tổ chức mà còn góp phần kiến tạo một không gian văn hóa, truyền thông giàu bản sắc, qua đó lan tỏa hình ảnh một địa phương năng động, hiện đại và đang chuyển mình mạnh mẽ. "Thanh âm kỷ nguyên mới" được định danh là một concert giao thoa di sản và thời đại, thể hiện tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận nội dung chính luận nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang dự Lễ Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra từ ngày 11-13/4, nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của 34 báo và phát thanh, truyền hình trên cả nước, 2 trung tâm báo chí lớn là Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân, 17 đơn vị báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam và 8 đơn vị báo chí lớn tham gia thi thể loại podcast. Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 345 tác phẩm, gồm: 26 chương trình phát thanh trực tiếp; 97 tác phẩm podcast; 84 phóng sự, phóng sự điều tra; 49 chương trình tiếng dân tộc, 40 chương trình chuyên đề, 28 tác phẩm giọng vàng và 21 đề cử kỹ thuật viên xuất sắc. Ban Tổ chức dự kiến trao 220 giải thưởng các thể loại.

Liên hoan phát thanh là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí./.