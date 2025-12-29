Khai mạc Liên hoan ẩm thực du lịch Ninh Bình năm 2025

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc liên hoan. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Khai mạc liên hoan, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định, ẩm thực không chỉ là nhu cầu thiết yếu của đời sống mà còn là một thành tố quan trọng làm nên nét riêng của văn hóa vùng miền, địa phương được kết tinh từ điều kiện tự nhiên, lịch sử, phong tục tập quán ở mỗi vùng đất.

Về với Ninh Bình, vùng đất phía Nam châu thổ sông Hồng, nơi giao thoa của 3 không gian văn hóa núi rừng, đồng bằng và biển, nơi đã từng là chốn kinh kỳ đô hội, đã hình thành một nền ẩm thực đa dạng, mộc mạc mà tinh tế, giản dị mà sâu lắng, phản ánh sinh động đời sống, cốt cách và bản sắc văn hóa của con người Ninh Bình.

Đây là sự kiện du lịch văn hóa quy mô lớn đầu tiên sau sát nhập, nơi hội tụ những giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng của tỉnh Ninh Bình mới và các vùng miền trong cả nước. Thông qua không gian trưng bày, giới thiệu các món ăn đặc sắc, đặc sản của tỉnh và các vùng miền, các sản phẩm làng nghề truyền thống; cùng những hoạt động trải nghiệm, giao lưu, trình diễn giàu cảm xúc, đồng thời kể những câu chuyện sinh động và giàu chiều sâu về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nổi bật trong đó là câu chuyện về “Phở- di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”, biểu tượng tiêu biểu của bản sắc và tinh hoa ẩm thực dân tộc; cùng với các giá trị ẩm thực truyền thống đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc bộ như: Bánh cuốn, bún, miến, các loại bánh dân gian từ gạo, từ nếp, gắn với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và lễ hội của cộng đồng.

Liên hoan là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của Ninh Bình, qua đó khẳng định ẩm thực không chỉ là nhu cầu đời sống mà còn là di sản văn hóa phi vật thể gắn bó mật thiết với lịch sử, không gian sinh tồn và đời sống cộng đồng.

Dịp này, tại liên hoan diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như: Lễ hội bánh dân gian Bắc bộ tại phường Tam Chúc, lễ hội bún phở tôn vinh các sản phẩm làm từ hạt gạo tại phường Nam Định. Một gian hàng thu hút đông đảo thực khách. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Dự liên hoan có sự hưởng ứng tham gia của 87 làng nghề, hợp tác xã đến từ 13 tỉnh, thành phố trong cả nước, mang đến những tinh hoa ẩm thực của 3 miền Bắc, Trung, Nam. Liên hoan diễn ra đến hết ngày 2/1/2026./.