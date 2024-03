Khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch, ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ Nhất, năm 2024

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hà Giang - Hội tụ những sắc màu chào mừng Lễ hội. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, Hà Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, giá trị đặc sắc về địa chất, địa hình, nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc vẫn đang được giữ gìn và phát huy. Những năm qua, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chỉ tính riêng năm 2023, du lịch Hà Giang vinh dự được nhiều tổ chức, hãng truyền thông uy tín xếp hạng, đánh giá cao. Trong đó, Hà Giang được công nhận Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại dương bình chọn. Tờ New York Times (Hoa Kỳ) xếp Hà Giang vào top 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Đặc biệt, thôn Nặm Đăm, thuộc xã Quản Bạ (huyện Quản Bạ) vinh dự được nhận Giải thưởng ASEAN về lĩnh vực du lịch cộng đồng. Hà Giang cũng được trang Google Year In Search công bố đứng top 4/10 điểm du lịch nổi bật nhất. Mới đây nhất, đầu năm 2024, trang Booking.com công bố Hà Giang là một trong 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam...

Là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là “phiên dậu” bảo vệ vững chắc biên cương. Cùng với các địa danh nổi tiếng như "núi đôi" Quản Bạ, phố cổ Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, hẻm Tu Sản, chợ phiên Mèo Vạc, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, đỉnh Tây Côn Lĩnh…, Hà Giang còn là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, nơi hội tụ của 19 dân tộc như: Mông, Dao, Pà Thẻn, Cờ Lao, Lô Lô, Bố Y, Phù Lá, Pu Péo, La Chí... Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa, phong tục riêng, độc đáo, khó nơi nào có được.

Sự đa dạng về văn hóa dân tộc và được thiên nhiên ưu đãi về sản vật đã làm cho con người Hà Giang sáng tạo nên kho tàng văn hóa ẩm thực phong phú và hấp dẫn. Nhiều món ăn hiện đã được vinh danh trong các chương trình bình chọn ẩm thực tiêu biểu cấp quốc gia như: cháo ấu tẩu, mèn mén, mật ong Bạc Hà, chè Shan tuyết, phở ngô…

Từ những nét văn hóa độc đáo đó, hằng năm, tỉnh Hà Giang tổ chức nhiều lễ hội văn hóa, du lịch ẩm thực với quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Lễ hội Văn hóa, du lịch, ẩm thực quốc tế Hà Giang diễn ra trong 3 ngày (từ 29 đến 31/3) nhằm quảng bá các giá trị về văn hóa, du lịch và ẩm thực với quy mô, tầm cỡ quốc tế, với nhiều nước tham dự như Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Lễ hội Văn hóa, du lịch và ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ Nhất là sự kiện được mở rộng có quy mô lớn nhằm nâng tầm thương hiệu, đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước với các quốc gia, tăng cường xúc tiến giới thiệu điểm đến du lịch, tạo cơ hội cho cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gặp gỡ, giao lưu, trưng bày giới giới thiệu các sản phẩm, đặc sản, ẩm thực địa phương.

Tham dự Lễ hội có 65 gian hàng, trong đó có 22 gian hàng của các tỉnh, thành phố trong cả nước; 17 gian hàng ẩm thực đại diện một số quốc gia như Trung Quốc, Azebaijan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…, cùng các gian hàng giới thiệu ẩm thực và quảng bá văn hóa, du lịch đến từ 11 huyện, thành phố của Hà Giang./.