Khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ - nơi Bác Hồ sinh sống, học tập thời niên thiếu

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Diễn ra từ ngày 14 - 16/5 tại không gian trung tâm của làng Dương Nỗ, bên dòng sông Phổ Lợi, lễ hội bao gồm chuỗi hoạt động phong phú như Lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật, Nghi lễ đặt họ Hồ của nhân dân miền Tây thành phố Huế; nghề dệt Dèng A Lưới, nghệ thuật Bài chòi, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trưng bày sản phẩm OCOP - sản vật địa phương, Hội đua trải trên sông Phổ Lợi... Đến lễ hội, du khách và người dân không chỉ được sống trong không gian văn hóa truyền thống đậm chất làng quê xứ Huế, mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thiêng liêng, nơi lịch sử và hiện tại giao thoa đầy xúc cảm.



Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, những năm qua, địa phương luôn quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn, đặc biệt là cụm di tích tại làng Dương Nỗ. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh gắn với giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa và du lịch bền vững, để mỗi người dân, du khách khi đến với Dương Nỗ đều cảm nhận được chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp văn hóa và những bài học lớn lao từ cuộc đời của Bác.



Diễn ra từ ngày 14 - 16/5 tại không gian trung tâm của làng Dương Nỗ, bên dòng sông Phổ Lợi, lễ hội bao gồm chuỗi hoạt động phong phú như Lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật, Nghi lễ đặt họ Hồ của nhân dân miền Tây thành phố Huế; nghề dệt Dèng A Lưới, nghệ thuật Bài chòi, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trưng bày sản phẩm OCOP - sản vật địa phương, Hội đua trải trên sông Phổ Lợi... Đến lễ hội, du khách và người dân không chỉ được sống trong không gian văn hóa truyền thống đậm chất làng quê xứ Huế, mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thiêng liêng, nơi lịch sử và hiện tại giao thoa đầy xúc cảm.Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, những năm qua, địa phương luôn quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn, đặc biệt là cụm di tích tại làng Dương Nỗ. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh gắn với giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa và du lịch bền vững, để mỗi người dân, du khách khi đến với Dương Nỗ đều cảm nhận được chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp văn hóa và những bài học lớn lao từ cuộc đời của Bác.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Làng Dương Nỗ thuộc phường Dương Nỗ, thành phố Huế là mảnh đất đã chứng kiến những năm tháng Nguyễn Sinh Cung (Chủ tịch Hồ Chí Minh) lớn lên và bắt đầu đi học, là nơi Người được sống trong tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, được hòa mình trong đời sống văn hóa truyền thống của cộng đồng. Có thể nói, những năm tháng sống ở đây, hồn đất, tình người đã góp phần hun đúc nên người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với trí tuệ lỗi lạc, trái tim nhiệt huyết, tâm hồn thanh cao và trên hết là lòng yêu quê hương đất nước, yêu thương đồng bào, chuyển hóa thành khát vọng cứu nước, cứu dân.



Bốn di tích lưu niệm quý báu về Người ở làng Dương Nỗ là Ngôi nhà lưu niệm Người đã từng sống, Đình làng Dương Nỗ, Am Bà, Bến Đá nơi Người thường lui tới vui chơi và trải nghiệm không gian văn hóa làng Dương Nỗ, được gìn giữ trong suốt hơn một thế kỷ qua là minh chứng cho tình cảm, lòng kính trọng của nhân dân Huế nói chung, nhân dân làng Dương Nỗ nói riêng đối với Người./.