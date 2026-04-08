Khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ JuJitsu quốc gia năm 2026

Ban Tổ chức tặng cờ cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Tham gia giải có hơn 300 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an nhân dân, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Phòng… Đội chủ nhà Thái Nguyên góp mặt với 38 vận động viên và tham gia đầy đủ các nội dung thi đấu.

Các vận động viên tranh tài ở nhiều hạng cân, từ 42kg đến trên 70kg đối với nữ và từ 52kg đến trên 94kg đối với nam. Nội dung thi đấu là đối kháng theo từng hạng cân; biểu diễn ở nội dung Duo (Duo Classic) và Show (Duo Show) giàu tính kỹ thuật và nghệ thuật, hứa hẹn mang đến những màn so tài kịch tính và chất lượng chuyên môn cao.

Các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: Trần Trang-TTXVN Giải đấu năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của JuJitsu Việt Nam như vận động viên Đào Hồng Sơn với thành tích 10 huy chương vàng quốc gia, vận động viên Nguyễn Thanh Duy, đương kim vô địch hạng cân 56kg nội dung Newaza NoGi… Sự góp mặt của các vận động viên xuất sắc không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo nên sức cạnh tranh lớn ở từng nội dung thi đấu.

Tại chương trình, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu bộ môn võ thuật nói chung và Jujitsu nói riêng. Qua đó, Ban tổ chức sẽ lựa chọn được các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực, châu lục và quốc tế. Đây cũng cơ hội để tỉnh quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên, đặc biệt là Khu du lịch Hồ Núi Cốc, đến với bạn bè trong, ngoài nước.

Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra đến hết ngày 12/4/2026. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chuyên môn và công tác tổ chức, giải đấu được kỳ vọng sẽ là sân chơi quan trọng để các câu lạc bộ, vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ, đồng thời góp phần phát triển phong trào JuJitsu trên phạm vi toàn quốc./.