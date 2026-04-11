Khai mạc chương trình nghệ thuật “Vườn Ánh sáng” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Sự hội tụ của các nghệ nhân từ các làng nghề của Việt Nam trên cả 3 miền đất nước về đây sẽ làm bừng sáng lên không gian của vườn Giám, đồng thời cũng thắp sáng lên niềm tin, sự tiếp nối và kết nối giữa truyền thống, sáng tạo và tri thức nhằm tôn vinh giá trị của đạo học Việt Nam. Điểm đặc biệt mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự hội tụ của các nghệ nhân làm đèn lồng từ miền Bắc, Trung, Nam. Sự sáng tạo của họ thắp sáng cả khu vườn, cũng chính là thắp lên tình yêu với di sản, tôn vinh những giá trị di sản để xây dựng cộng đồng và xã hội tốt đẹp hơn. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám trao tặng kỷ niệm chương cho các nghệ nhân tham gia chương trình. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Chương trình được thiết kế như một không gian nghệ thuật đèn lồng đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ nhân, cơ sở thủ công và làng nghề truyền thống trên cả nước. Các tác phẩm được chế tác từ những vật liệu quen thuộc như tre, lụa, giấy dó, kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng đương đại, tạo nên không gian giàu tính thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phương Quang, nghệ nhân làng nghề mây tre đan Phú Vinh (Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi mang đến lễ hội Ánh sáng một số các loại đèn với chất liệu bằng mây, tre đan. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mới sản xuất ra một số loại đèn có chất liệu là cây đu đủ. Với những chất liệu này để làm ra một sản phẩm chúng tôi tốn nhiều thời gian. Trong lễ hội ánh sáng này, chúng tôi cũng ra mắt cho khán giả những tác phẩm mới.Tại lễ hội Ánh sáng này chúng tôi mong muốn được lan tỏa sự tinh hoa đến với mọi người”. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phương Quang - nghệ nhân làng nghề mây tre đan Phú Vinh, Hà Nội bên các sản phẩm của làng nghề. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn mang giá trị biểu tượng, trong đó ánh sáng được truyền tải như một ẩn dụ cho tri thức và đạo học.

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thư (phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) cho biết: "Hôm nay, khi bước vào khuôn viên này, tôi cảm nhận được không gian tràn ngập ánh sáng, giàu tri thức và đậm chất đạo học. Âm nhạc kết hợp với không gian đã tạo nên một khung cảnh mang tính nghệ thuật cao. Thông qua đó, chương trình cũng truyền tải đến mọi người những giá trị âm nhạc từ các nhạc cụ dân tộc quen thuộc. Tôi chắc chắn sẽ mời người thân và bạn bè đến tham quan, trải nghiệm các gian hàng và không gian tại đây".

Chương trình “Vườn Ánh sáng” mở cửa miễn phí từ ngày 10 - 19/4./.