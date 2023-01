Khai hội đền Huyền Trân: Tri ân các bậc tiền nhân có công với đất nước

Đánh trống khai hội đền Huyền Trân Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình nghệ thuật sử thi tái hiện cuộc đời của Huyền Trân Công Chúa. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thiên Bình cho biết, Lễ hội đền Huyền Trân với chuỗi các hoạt động phong phú, mang nhiều ý nghĩa thể hiện giá trị văn hóa Huế và những khát vọng, quyết tâm nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển, xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.



Lễ hội được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật tưởng nhớ công lao của Công chúa Huyền Trân - ái nữ của vua Trần Nhân Tông, người đã dấn thân, hy sinh tình riêng góp công lập nên vùng Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế có vị thế xứng đáng trong lịch sử của đất nước.

Sau phần lễ và nghi thức đánh trống khai hội, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân, du khách đã dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính, tri ân đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông, Công chúa Huyền Trân, những bậc tiền nhân có công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước.



Chị Hoàng Thị Thủy, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, công chúa Huyền Trân là người phụ nữ hiếu nghĩa vẹn toàn. Bà đã hy sinh tình yêu mang lại hòa bình, ấm no cho đất nước, được nhân dân tôn vinh và yêu mến. Lễ hội lần này là dịp để chị cũng như mọi người cùng bày tỏ lòng thành kính, tri ân đến những vị tiền bối có công với đất nước; đồng thời, cầu mong cho quê hương và người dân sức khỏe, thân tâm an lạc và mọi điều hạnh phúc.



Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và thể thao như: biểu diễn ca Huế, nghệ thuật bài chòi; các trò chơi dân gian, ảo thuật; biểu diễn võ thuật; triển lãm mỹ thuật; trình diễn thư pháp; trưng bày, trình diễn nghề làm bánh ngũ sắc; trưng bày, trình diễn nghề chằm nón lá và nón lá sen; trình diễn áo dài truyền thống...



Huyền Trân công chúa cùng với vua cha Trần Nhân Tông là những danh nhân gắn liền với sự hình thành của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế. Trong tâm thức cộng đồng, bà là người phụ nữ hiếu nghĩa vẹn toàn, yêu nước thương dân. Vâng lệnh vua cha và sau đó là anh trai - Hoàng đế Trần Anh Tông, Huyền Trân đã gác tình riêng, gạt lệ xuống thuyền theo chồng là quốc vương Champa lập mối hòa hiếu và mở mang bờ cõi của đất nước về phương Nam vào đầu thế kỷ XIV. Từ món quà cưới của bà, Đại Việt có thêm "Hai châu Ô, Lý vuông ngàn dặm", trong đó có vùng đất Huế (Thuận Hóa). Vì vậy, Huyền Trân công chúa đã được nhân dân tôn vinh, dựng đền thờ phụng, truyền tụng nhiều giai thoại nhằm tri ân và ghi nhớ công lao của bà./.