Khắc phục những "điểm nghẽn" để hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Tại Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng, triển khai Chương trình GoGlobal.



Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, Bộ đề xuất xây dựng Chương trình với 5 quan điểm, 1 mục tiêu chung và 3 mục tiêu cụ thể đi kèm lộ trình đến năm 2035; 2 định hướng và trọng tâm ưu tiên với 5 nhóm nhiệm vụ và 12 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.



Sau khi Bộ Công Thương thông tin cụ thể về các nội dung trong Dự thảo, đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như phạm vi, đối tượng, điều kiện được thụ hưởng chương trình; nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình; rà soát, tham chiếu các quy định hiện hành; xây dựng và triển khai các đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; bộ chỉ tiêu để doanh nghiệp tham gia chương trình…



Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận Bộ Công Thương đã tích cực, chủ động, cầu thị và tiến hành bài bản, khoa học trong quá trình xây dựng Dự thảo Chương trình GoGlobal nhằm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.



Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cơ sở chính trị và pháp lý đã đầy đủ; sự cần thiết của đề án cũng đã rõ ràng và được thống nhất cao. Trước hết là về cách tiếp cận, cần xác định, khoanh vùng lại đối tượng hỗ trợ một cách trọng tâm, trọng điểm, từ đó rà soát phạm vi hỗ trợ để xây dựng Chương trình rõ nét và hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan phải làm rõ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ, trên cơ sở đó xác định đúng nội dung và phương thức hỗ trợ phù hợp. Các giải pháp chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát những “điểm nghẽn” mà doanh nghiệp đang đối mặt, bảo đảm tính khả thi trong triển khai; đồng thời, cần làm rõ nguồn lực thực hiện, lộ trình phân bổ cũng như mục tiêu và tiến độ thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và năng lực hiện có.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng Chương trình cần thống nhất ngay từ đầu các nguyên tắc tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; cụ thể, khả thi và có thể triển khai ngay; bảo đảm không trái với các cam kết quốc tế và pháp luật của nước sở tại, đồng thời phải tạo được tính đột phá.

Liên quan đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện các chính sách hiện hành về hỗ trợ xuất khẩu, đầu tư để đánh giá rõ những nội dung đã thực hiện được, chưa thực hiện được, nguyên nhân và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó, kịp thời điều chỉnh, tích hợp trong Chương trình GoGlobal. Phó Thủ tướng lưu ý nghiên cứu xây dựng các chương trình thành phần cụ thể trong khuôn khổ chương trình tổng thể, như hỗ trợ M&A, hỗ trợ phát triển sản phẩm Halal…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, lộ trình thực hiện cũng cần được rút ngắn và chia theo từng giai đoạn cụ thể, với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp rõ ràng cho từng năm. Trước mắt, Chương trình có thể xây dựng cho giai đoạn 5 năm, sau đó tổng kết, đánh giá để điều chỉnh, mở rộng, xây dựng lộ trình quá dài, sẽ khó bắt kịp, điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng, cần có quy trình, thủ tục rõ ràng để doanh nghiệp biết đối tượng nào được tham gia, tham gia như thế nào, quyền lợi và trách nhiệm ra sao; đồng thời xác định rõ vấn đề phối hợp công-tư và phát huy vai trò của các hiệp hội ngành nghề. Đặc biệt, các bộ, ngành phải tham gia xây dựng, triển khai, thực hiện Chương trình trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho đất nước./.