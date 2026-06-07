Kết nối văn hóa qua Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” dành cho thiếu nhi Việt Nam

Các thí sinh tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi thể hiện năng lực tiếng Trung, khơi dậy niềm yêu thích học ngoại ngữ, tăng cường hiểu biết văn hóa và góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc thi cũng là dịp tuyển chọn thí sinh xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” dành cho học sinh tiểu học thế giới lần thứ 6 tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tại cuộc thi, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Ngọc Bình cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, ngoại ngữ không chỉ là công cụ tiếp cận tri thức mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các dân tộc. Với chủ đề “Vui học tiếng Trung”, cuộc thi hướng tới tạo động lực học tập ngoại ngữ cho thiếu nhi, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Ngọc Bình phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh trên cả nước. Trải qua các vòng sơ loại và tuyển chọn, Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất từ hàng trăm lượt dự thi đến từ các trường học, trung tâm Hán ngữ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thuộc 11 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Đồng Nai, Lào Cai, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Trị và Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ vòng Chung kết, các thí sinh tham gia các phần thi năng lực tiếng Trung, hùng biện, biểu diễn tài năng và giao lưu văn hóa. Nhiều phần thi thể hiện sự tự tin, sáng tạo, khả năng sử dụng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa của các em học sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Ban Tổ chức cho biết, thông qua cuộc thi, các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, đồng thời mở rộng hiểu biết về văn hóa và con người hai nước. Cuộc thi cũng góp phần xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ lành mạnh, khuyến khích thế hệ trẻ phát triển năng lực hội nhập quốc tế.

Kết thúc cuộc thi, ở bảng thi dành cho thí sinh 12 tuổi, giải Nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Bảo Ngân (Hà Nội); giải Nhì thuộc về Trần Ngọc Anh (Huế); giải Ba được trao cho Phạm Đoàn Mỹ Linh (Hà Nội). Hai giải Khuyến khích thuộc về Phạm Phương Nguyên (Hà Nội) và Phạm Ngọc Chính (Đắk Lắk).

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh tại cuộc thi. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ở bảng thi dành cho học sinh Tiểu học từ 6 đến 11 tuổi, giải Nhất được trao cho Nguyễn Elizabeth (Hà Nội); giải Nhì thuộc về Đặng Hải Yến (Đà Nẵng) và Lê Trần Khả Ngân (Đà Nẵng). Đồng giải Ba gồm các thí sinh Lê Thảo Nguyên (Bắc Ninh), Phạm Minh Anh (Lào Cai) và Lưu Anh Quân (Đà Nẵng). Các giải Khuyến khích được trao cho Lê Bảo Bình An (Đồng Nai), Lưu Bá Lâm (Lào Cai), Lê Quang Trí Thiện (Thành phố Hồ Chí Minh) và đội thi gồm Phạm Hoàng Anh Thư, Huỳnh Nguyễn Đức Nguyên (Đà Nẵng)./.