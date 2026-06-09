Kết nối nguồn nhân lực trẻ Việt Nam với thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và quốc tế

Phần chia sẻ của các diễn giả tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nam, Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách Văn hóa, Giáo dục, Báo chí thuộc Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc; ông Lưu Tổ Hoa (Liu Thu-Hua), Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Chí (MCUT) cùng hơn 50 doanh nghiệp, đối tác và đơn vị tài trợ trong nhiều lĩnh vực.



Chia sẻ tại sự kiện, ông Lưu Tổ Hoa cho biết hiện nay trường MCUT có khoảng 200 giảng viên, trong đó có 5 giáo sư người Việt Nam đang công tác và giảng dạy tại trường. Các giảng viên Việt Nam đều là những chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Ông Lưu Tổ Hoa đặc biệt ấn tượng với sinh viên Việt Nam bởi sự thông minh, nhiệt huyết, chăm chỉ và tinh thần không ngừng nỗ lực vươn lên. Đây chính là những phẩm chất mà bất kỳ cơ sở giáo dục hay doanh nghiệp nào cũng mong muốn tìm thấy ở thế hệ nhân tài tương lai. Ông hy vọng rằng thông qua sự kiện, các doanh nghiệp sẽ tìm được những nhân sự xuất sắc, các bạn sinh viên sẽ tìm thấy những cơ hội nghề nghiệp phù hợp cho chặng đường phát triển sắp tới.



Trong khi đó, ông Mai Phạm Tuấn - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Indovina (IVB), đại diện nhà tài trợ chính cho biết sự kiện không chỉ gây ấn tượng nhờ quy mô tổ chức chuyên nghiệp mà còn bởi chất lượng cộng đồng sinh viên, cựu sinh viên Việt Nam tại Đài Loan. IVB đánh giá cao thế hệ du học sinh Việt Nam với năng lực ngoại ngữ, tư duy quốc tế, khả năng thích nghi và kết nối đa văn hóa – những yếu tố quan trọng trong môi trường làm việc toàn cầu. Thông qua sự kiện, IVB mong muốn góp phần tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ, đồng thời tin tưởng rằng sinh viên Việt Nam tại Đài Loan sẽ trở thành những cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và quốc tế trong tương lai.



Một gian hàng tại ngày hội việc làm của sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN phát

Bạn Lê Thị Phương Anh – Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan, Trưởng ban Tổ chức VSATW Job Fair 2026 chia sẻ sự kiện là kết quả của sự chung tay từ trường MCUT - nơi tổ chức sự kiện và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ và các thành viên Ban tổ chức. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn tất cả các đơn vị đã đồng hành để mang đến một không gian kết nối nghề nghiệp ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp và người tìm việc là minh chứng cho nhu cầu kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tiếp thêm động lực để VSATW tiếp tục phát triển những chương trình thiết thực hơn trong tương lai.



Bạn Nguyễn Thị Phương Hà - Phó trưởng Ban tổ chức VSATW Job Fair 2026 chia sẻ điều khiến bạn ấn tượng nhất sau chương trình không chỉ là những nụ cười và sự kỳ vọng của các bạn trẻ đến với sự kiện mà còn là sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Sự kiện đã nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Đài Loan, các doanh nghiệp và nhiều cơ quan truyền thông, tạo nên hiệu ứng tích cực trên các nền tảng số. Đây không chỉ là thành công về mặt truyền thông mà còn cho thấy nhu cầu rất lớn về thông tin việc làm, định hướng nghề nghiệp và kết nối nguồn nhân lực Việt Nam trong môi trường quốc tế.



Hàng dài sinh viên check-in – minh chứng cho sức hút của VSATW Job Fair 2026. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, VSATW Job Fair 2026 còn tổ chức chuỗi tọa đàm với các diễn giả đến từ Cơ quan Lao động Đài Loan, các chuyên gia nhân sự và đại diện doanh nghiệp, các chuyên đề xoay quanh hành lang pháp lý và chính sách việc làm dành cho du học sinh tại Đài Loan, định hướng phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế, cùng những cơ hội nghề nghiệp khi trở về Việt Nam. Chương trình mang đến góc nhìn thực tiễn từ các cơ quan chức năng, chuyên gia và doanh nghiệp, giúp người tham dự xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và phát huy tối đa giá trị của quá trình học tập tại Đài Loan.



Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của nhiều TikToker và nhà sáng tạo nội dung người Việt tại Đài Loan có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh năng động của cộng đồng du học sinh Việt Nam. Bên cạnh đó là hàng loạt minigame và quà tặng hấp dẫn dành cho người tham dự xuyên suốt sự kiện.



Hiện nay, số lượng sinh viên Việt Nam tại Đài Loan đã vượt 53.000 người và tiếp tục tăng mạnh. VSATW Job Fair 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối chiến lược giữa thế hệ nhân lực trẻ Việt Nam đa ngôn ngữ với hệ sinh thái doanh nghiệp tại Đài Loan.



Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Đài Loan nhiệm kì 2024 - 2026. Ảnh: TTXVN phát

Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan được thành lập từ năm 2009, dưới sự bảo trợ của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc. Tính tới nay, Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan với mạng lưới hơn 35 hội sinh viên Việt Nam tại các trường đại học trên toàn Đài Loan đồng hành, đã tổ chức thành công rất nhiều sự kiện lớn và ý nghĩa trên quy mô toàn Đài Loan, góp phần tạo ra những sân chơi bổ ích, chương trình rèn luyện kỹ năng mềm, môi trường thuận lợi trong học tập, xin việc làm cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Đài Loan. /.