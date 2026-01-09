Kết nối mạng lưới trợ giúp trẻ em khuyết tật

Tại hội thảo, bà Lương Thị Thuận, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố nhấn mạnh, trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt nhằm phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội.

Bà Lương Thị Thuận, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tuy nhiên, bà Thuận cũng nhìn nhận, mặc dù đã có nhiều chính sách dành cho trẻ khuyết tật, song quá trình triển khai vẫn còn nhiều rào cản, khiến không ít trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn chưa được hỗ trợ kịp thời, hạn chế cơ hội học tập, phát huy năng lực, sở trường và bày tỏ chính kiến. Vì vậy, cần tăng cường nhận thức và hành động trong hỗ trợ trẻ khuyết tật; đẩy mạnh kết nối giữa các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm tạo điều kiện để các em tiếp cận đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Từ thực tiễn công tác hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố cho biết, người khuyết tật và trẻ em khuyết tật đang đối mặt với nhiều rào cản, từ tâm lý, tinh thần đến cơ hội giáo dục, đào tạo, tiếp cận tri thức mới; trong đó rào cản vật lý và định kiến xã hội là những thách thức lớn, ảnh hưởng đến việc học tập, tìm kiếm việc làm, hòa nhập cộng đồng.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo bà Ngọc, để chăm lo tốt hơn cho người khuyết tật, không chỉ trông chờ vào nguồn lực của Nhà nước mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm; đẩy mạnh truyền thông về dạy nghề, học nghề, tạo việc làm và nâng cao năng lực cho người khuyết tật. Bản thân người khuyết tật cũng cần được hỗ trợ giải tỏa tâm lý tự ti, mặc cảm, khơi dậy niềm tin, nghị lực vươn lên; chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần để duy trì tâm thế tích cực trong quá trình hòa nhập xã hội.

Đề xuất giải pháp từ góc độ chuyên môn, ông Trần Duy Hòa, Giám đốc Trung tâm Can thiệp sớm và Giáo dục hòa nhập Hạnh Phúc cho rằng, cần cải cách pháp lý và thủ tục hành chính theo hướng tối ưu hóa quy trình xác nhận khuyết tật, sử dụng định danh phù hợp nhằm tháo gỡ rào cản tâm lý cho gia đình. Bên cạnh đó, cần thiết lập quy trình chuyển gửi liên thông, nhịp nhàng giữa ba lĩnh vực y tế – giáo dục – xã hội; huy động nguồn lực từ các cơ sở ngoài công lập và chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục hòa nhập tại chỗ.

Ông Phạm Hoàng Anh, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Từ thực tiễn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn, ông Phạm Hoàng Anh, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các cấp, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật; phát triển giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt; mở rộng dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện; tăng cường kết nối mạng lưới và xây dựng cẩm nang dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật, không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là thước đo cho sự phát triển nhân văn, bền vững và bao trùm của xã hội.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, chỉ ra những khó khăn, rào cản trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em khuyết tật; đề xuất nhiều giải pháp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tư vấn hướng nghiệp, đánh giá năng lực, định hướng nghề nghiệp phù hợp cho trẻ khuyết tật..../.