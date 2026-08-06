Kết nối công nghệ cao, chế biến sâu và xây dựng chuỗi giá trị để nâng tầm nông sản

Các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp của thành phố từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" thuần túy sang "kinh tế nông nghiệp" đa giá trị; trọng tâm là tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, phát triển công nghệ chế biến sâu và số hóa chuỗi cung ứng bằng Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, gắn với khai thác tiềm năng du lịch sinh thái nông nghiệp.

Các đại biểu đánh giá, Cần Thơ là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nguồn cung phong phú như rau màu, cây ăn trái, nấm và thủy sản. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp địa phương vẫn đối mặt với nhiều hạn chế như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tỷ lệ tiêu thụ thô cao, tổn thất sau thu hoạch lớn và áp lực "được mùa mất giá".

Ông Bùi Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Ông Bùi Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ nêu rõ, việc nâng tầm giá trị nông sản đòi hỏi sự kết nối đồng bộ ở cả ba trụ cột: công nghệ cao trong sản xuất, công nghệ chế biến sâu và du lịch nông nghiệp. Trong đó, ứng dụng công nghệ cao giúp tạo ra nguồn nguyên liệu đạt chuẩn và ổn định; chế biến sâu giúp gia tăng giá trị, kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng xuất khẩu; còn du lịch nông nghiệp đóng vai trò là kênh tiêu thụ tại chỗ, góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm thông qua các hoạt động trải nghiệm. Ba trụ cột này chỉ phát huy hiệu quả khi được liên kết theo chuỗi giá trị thực chất, có sự tham gia đồng bộ của "5 nhà" (nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nông, nhà phân phối) và được hỗ trợ bởi các công nghệ số như dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain, mã QR và AI nhằm minh bạch thông tin thị trường.

PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), đề xuất giải pháp phát triển bền vững cho nông sản Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) chia sẻ, việc phát triển nông sản công nghệ cao không thể chạy theo phong trào đầu tư nhà màng hay thiết bị đơn lẻ mà phải đi theo chuỗi giá trị và nhu cầu thực tế của thị trường. Công nghệ phải giải quyết được các bài toán cụ thể như ổn định chất lượng, giảm chi phí đầu vào, kéo dài thời gian bảo quản và minh bạch dữ liệu.

Nhằm định hình sự phát triển bền vững giai đoạn 2026-2035 cho nông sản thành phố Cần Thơ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Đông đề xuất 6 chương trình ưu tiên, gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số rau hoa quả; xây dựng Trung tâm giống chất lượng cao; phát triển vùng nông nghiệp xanh - thông minh; xây dựng Trung tâm sơ chế, chế biến và logistics lạnh; phát triển các tuyến du lịch nông nghiệp đặc trưng; và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp.

Bà Bùi Ngọc Lê, Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ DeepPro, giới thiệu giải pháp công nghệ hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị công nghệ cũng đã giới thiệu nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến như công nghệ chiên chân không giúp gia tăng giá trị thương mại cho nông sản mùa vụ, cùng các nền tảng quản trị và minh bạch hóa chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên số./.