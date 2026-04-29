Hưng Yên: Liên kết “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp” phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã ký kết chương trình phối hợp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026-2030.



Chương trình nhằm hiện thực hóa Kế hoạch 161/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên, triển khai Nghị quyết 281/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị trong đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với mục tiêu đến năm 2030 nâng cao tỷ lệ phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp; phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm; hình thành mô hình liên kết bền vững giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.



Chương trình phối hợp tập trung vào 5 nội dung chính: Tăng cường chia sẻ thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực; đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng học sinh; thúc đẩy đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp và huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò doanh nghiệp trong đào tạo.



Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên Nguyễn Phúc Hiến cho biết, toàn tỉnh hiện có 48 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trong đó 34 cơ sở công lập, 14 cơ sở tư thục) với gần 100 ngành nghề đào tạo; quy mô tuyển sinh trình độ sơ cấp trở lên đạt khoảng 22.000 người/năm. Ngoài ra, có 29 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài tỉnh liên kết đào tạo với quy mô tuyển sinh từ 3.000–5.300 học sinh/năm.



Hưng Yên có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, các khu, cụm công nghiệp phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ... Quá trình công nghiệp hóa nhanh đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng lao động lớn và ổn định, nhất là lao động trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện - điện tử, cơ khí, may mặc, logistics, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Sau sáp nhập, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, song thực tế cũng cho thấy sự mất cân đối cung – cầu lao động, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và bất cập trong hệ thống thông tin, dự báo thị trường lao động.



Thời gian qua, việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà trường và doanh nghiệp còn thiếu cơ chế thống nhất, phân công chưa rõ ràng, thông tin chưa kịp thời. Do đó, chương trình phối hợp lần này là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, xây dựng hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực dựa trên ba trụ cột: “Nhà nước kiến tạo – Nhà trường đào tạo – Doanh nghiệp đồng hành”. Chương trình phối hợp thể hiện tư duy đổi mới trong quản lý và phát triển giáo dục nghề nghiệp, từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu của thị trường; từ liên kết đơn lẻ sang hợp tác hệ thống; từ phối hợp hành chính sang cùng kiến tạo trách nhiệm.



Trong bối cảnh phát triển mới, giáo dục nghề nghiệp không thể đứng ngoài yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo cơ chế; nhà trường đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo và sử dụng nhân lực. Khi ba trụ cột cùng vận hành đồng bộ sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn phát triển mới.



Ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Cao đẳng công nghiêp Hưng Yên với các công ty, doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN



Trong khuôn khổ chương trình, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Bắc Bộ và Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã ký kết hợp tác toàn diện với một số doanh nghiệp ở tỉnh./.