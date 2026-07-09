Hơn 300 vận động viên tham gia Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia

Các vận động động viên xuất phát tại nội dung xe đạp địa hình nữ tính giờ cá nhân. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tham gia giải năm nay có hơn 300 vận động viên đến từ 12 đơn vị có phong trào xe đạp phát triển mạnh trong cả nước, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa và đội chủ nhà Phú Thọ. Trong tổng số các vận động viên tham dự có hơn 100 vận động viên tranh tài ở các nội dung xe đạp địa hình và 200 vận động viên thi đấu ở các nội dung xe đạp đường trường. Đây đều là những gương mặt trẻ triển vọng, được tuyển chọn từ các trung tâm đào tạo, câu lạc bộ và địa phương có truyền thống phát triển bộ môn xe đạp.

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Đào Tiến Cường nhấn mạnh, giải là dịp để đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ của các địa phương, tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp, giúp các huấn luyện viên, nhà chuyên môn tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới. Giải đấu là sân chơi thường niên có quy mô lớn nhất dành cho các vận động viên trẻ của bộ môn xe đạp cả nước; góp phần phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để các tay đua trẻ được thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo Ban tổ chức, các vận động viên sẽ tranh tài ở 86 bộ huy chương, được chia theo 6 nhóm đối tượng nam và nữ ở các lứa tuổi U16, 17-18 và U23. Việc phân chia theo từng nhóm tuổi nhằm bảo đảm tính công bằng trong thi đấu, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên phát triển đúng lộ trình chuyên môn.

Giải diễn ra từ ngày 9 - 19/7. Trong đó, các nội dung xe đạp địa hình được tổ chức từ ngày 9 - 12/7 tại trường đua địa hình thuộc phường Thống Nhất. Từ ngày 13 - 19/7, các nội dung xe đạp đường trường sẽ diễn ra trên các tuyến đường thuộc phường Hòa Bình và phường Tân Hòa. Ở nội dung đường trường, các vận động viên sẽ thi đấu ở nhiều nội dung như tính điểm, tính giờ cá nhân, tính giờ đồng đội, 500m tốc độ, bộ đôi tốc độ và xuất phát đồng hàng. Trong khi đó, xe đạp địa hình gồm các nội dung băng đồng Olympic, băng đồng tiếp sức, băng đồng tính điểm và băng đồng loại dần, đòi hỏi vận động viên phải có nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật điều khiển xe điêu luyện cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự góp mặt của nhiều trung tâm đào tạo xe đạp mạnh như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, An Giang, Đồng Tháp hay Đồng Nai hứa hẹn sẽ tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở hầu hết các nội dung thi đấu. Bên cạnh mục tiêu giành thành tích cao, giải còn là dịp để các địa phương rà soát lực lượng trẻ, chuẩn bị cho các giải vô địch quốc gia và các đấu trường quốc tế trong những năm tiếp theo.

Việc đăng cai tổ chức Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của tỉnh Phú Thọ sau khi mở rộng địa giới hành chính. Thông qua giải đấu, địa phương kỳ vọng quảng bá hình ảnh vùng đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa cùng hệ thống hạ tầng thể thao ngày càng được đầu tư đồng bộ; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các địa phương trong cả nước.

Giải đấu sẽ bế mạc ngày 19/7 sau khi hoàn thành toàn bộ các nội dung thi đấu và trao thưởng cho các vận động viên, đơn vị đạt thành tích xuất sắc./.