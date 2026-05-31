Hơn 2.400 vận động viên tham gia giải Vĩnh Long Marathon 2026

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng các vận động viên tham gia cự ly 5km trước giờ xuất phát. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, Giải Vĩnh Long Marathon 2026 - “Hành trình Trái tim Mekong” không chỉ là hoạt động thể thao quần chúng mà còn là không gian văn hóa kết nối cộng đồng, gắn thể thao với quảng bá du lịch và hình ảnh địa phương. Sự kiện góp phần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực trong nhân dân; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long nghĩa tình, thân thiện và giàu bản sắc đến với du khách trong và ngoài nước.

Các vận động viên xuất phát ở cự ly 10km. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, còn là hành trình kết nối những trái tim yêu thể thao, yêu quê hương và yêu vùng đất Mekong nghĩa tình, giàu bản sắc.

Vận động viên hóa trang tạo nên những khoảng khắc thú vị trên đường đua. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Giải Vĩnh Long Marathon 2026 có 5 cự ly: 1 km- Kidrun, 5km, 10km, 21km và 42km. Mỗi cung đường được thiết kế hài hòa giữa yếu tố chuyên môn và trải nghiệm, đưa runner khám phá những nét đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long - nơi thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống miền Tây cùng giao hòa trên từng bước chạy.

Vận động viên trong niềm vui khi về đích đầu tiên. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng ở các nội dung thi đấu nhằm vinh danh những chân chạy xuất sắc nhất. Ở cự ly 5 km, nội dung nữ, Nguyễn Đặng Yến Huỳnh giành vị trí nhất, xếp sau là Lê Thị Thanh Huyền và Lương Thị Thu Chứa. Ở nội dung nam, Nguyễn Văn Khang về Nhất, Nguyễn Thành Luân về Nhì và Nguyễn Phúc Thuần về Ba.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên ở nội dung nam cự ly 42 km. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Ở cự ly 10km, nội dung nữ, Vũ Thị Hồng Vân xếp thứ Nhất, Nguyễn Thị Tố Anh xếp thứ Nhì và Võ Thị Trúc xếp thứ Ba. Nội dung nam, Nguyễn Tài Nhân giành vị trí Nhất, Phong Vĩnh Cơ về Nhì và Lê Thái Anh đứng thứ Ba.

Ở cự ly 21km, dẫn đầu nội dung nữ là Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Ngọc Lan vị trí thứ hai và Trần Thị Ny đứng thứ ba. Ở nội dung nam, Phạm Ngọc Phan giành vị trí Nhất, Triệu Tiến Luyện về Nhì và Nguyễn Trọng Huy xếp thứ Ba.

Cự ly 42km, nội dung nữ, Lê Thị Hà giành vị trí Nhất; Nguyễn Thị Thu Hà về Nhì và Trần Thị Thanh Thanh xếp thứ Ba. Nội dung nam, Huỳnh Anh Khôi giành ngôi Nhất; Lý Nhân Tín về Nhì và Nguyễn Trần Minh Đức đứng thứ Ba.

Với chủ đề “Hành trình Trái tim Mekong”, giải chạy không chỉ là sân chơi thể thao, còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Vĩnh Long, giới thiệu văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng địa phương đến du khách trong và ngoài nước. Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần sống khỏe, lối sống tích cực, trách nhiệm cộng đồng đến đông đảo người dân, du khách và cộng đồng runner./.