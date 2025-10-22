Hội thảo về giải pháp kiểm soát chất lượng, an toàn và minh bạch chuỗi nông sản

Quang cảnh Hội thảo diễn ra sáng ngày 22/10 tại Hà Nội.

Tham gia hội thảo có: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tạ Văn Tường; Phó Trưởng phòng Chất lượng và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thành Trung; đại diện các phòng, đơn vị chi cục, trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, an toàn thực phẩm.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng phòng Chất lượng và Phát triển thị trường nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội có vị trí địa lý, chính trị quan trọng, là 1 trong 2 đầu tàu kinh tế thúc đẩy sự phát triển sản xuất, kinh doanh của cả nước nói chung, vùng kinh tế phía Bắc nói riêng, là một trong 3 thành phố lớn của cả nước tiêu thụ lượng lớn sản phẩm nông, lâm thủy, sản với mạng lưới phân phối lớn, đồng bộ, hiện đại.

Phát biểu mở đầu phần tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường nhấn mạnh, chuỗi là con đường đi tất yếu và không thể tách rời trong truy xuất nguồn gốc. Sở Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng có một cái nhìn, định hướng để sản xuất phát triển minh bạch, lành mạnh, khai thác được tối đa tiềm năng, lợi thế của mình. Ông Tạ Văn Tường mong muốn các đại biểu thảo luận, bàn bạc, tháo gỡ, đóng góp ý kiến và có khát vọng phát triển.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và ông Trương Văn Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì phần tọa đàm.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng phòng Chất lượng và Phát triển thị trường phát biểu đề dẫn hội thảo.

Bà Trần Thị Tiên Thủy, đại diện Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, một số giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản được coi là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kiểm soát, quản trị dòng sản phẩm, thống kê nghiên cứu thị trường, phát triển thương mại điện tử, kết nối cung cầu. Đồng thời, giải pháp này giúp khẳng định chất lượng và an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng. Bà Thủy đã giới thiệu mô hình Truy xuất nguồn gốc sử dụng NBC - Trace và xu hướng giải pháp, công nghệ như nhãn điện tử, hộ chiếu số.

Bà Trần Thị Tiên Thủy cũng chia sẻ một số quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Luật này có những điểm mới nổi bật như chuyển sang phân loại sản phẩm theo 3 mức độ rủi ro (thấp, trung bình, cao); bổ sung quy định về truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng (bắt buộc đối với hàng hóa có rủi ro cao); mở rộng 4 hành vi bị cấm liên quan đến quảng cáo sai sự thật, che giấu thông tin nguy cơ, lợi dụng quản lý chất lượng gây hại lợi ích quốc gia, và cạnh tranh không lành mạnh về chất lượng hàng hóa.

Phát biểu tại Hội thảo, TS Phan Thị Phương Thảo (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) nhấn mạnh: Phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững là xu thế tất yếu, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế của nông nghiệp Việt Nam.

Theo TS Phương Thảo, Việt Nam đang sở hữu thị trường thực phẩm đầy tiềm năng, với doanh thu ngành chế biến thực phẩm năm 2024 ước đạt hơn 79 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu nông – lâm - thủy sản đạt 60–61 tỷ USD. Bên cạnh đó, Việt Nam đang có nhiều cơ hội từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, chất lượng và an toàn thực phẩm vẫn là khâu yếu, chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng sản phẩm còn thiếu ổn định; tỷ lệ cơ sở đạt chứng nhận an toàn thực phẩm còn thấp; vi phạm an toàn thực phẩm tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao; tổn thất sau thu hoạch lớn, lợi nhuận của người nông dân thấp.

Bà Trần Thị Tiên Thủy, đại diện Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia phát biểu tại hội thảo.

TS Phan Thị Phương Thảo (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) phát biểu tại hội thảo.

Ông Hoàng Văn Thám, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn phát biểu.

Về định hướng phát triển, TS Phương Thảo đề xuất xây dựng chuỗi nông - lâm – thủy sản theo ba trụ cột chính là: An toàn – chất lượng – truy xuất được (Áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ số trong giám sát và minh bạch thông tin sản phẩm); Bền vững – tuần hoàn – giảm phát thải (Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học, giảm chất thải và tiết kiệm năng lượng); Liên kết chuỗi giá trị – “4 nhà” (Gắn kết chặt chẽ giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước, với hợp tác xã kiểu mới làm hạt nhân kết nối).

Hội thảo chuyển sang phần thảo luận, đại diện lãnh đạo các Hợp tác xã và doanh nghiệp trong địa bàn thành phố Hà Nội cùng nhau thảo luận những giải pháp nhằm kiểm soát chất lượng, an toàn và minh bạch chuỗi nông sản./.