Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất khai mạc và họp Phiên toàn thể thứ nhất

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đại biểu Việt Nam dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam đã nâng hợp tác lên cấp Chủ tịch của ba Quốc hội; đánh giá cao việc ba Quốc hội tiếp tục hợp tác toàn diện, hỗ trợ các chính phủ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, bảo đảm an ninh-xã hội tại khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV-DTA) nói riêng và ba nước nói chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh, diễn ra trong bối cảnh khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp và sâu sắc, tác động đến an ninh và phát triển ba nước, hội nghị thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác Quốc hội ba nước, đóng góp tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa ba nước, nhất là khu vực CLV-DTA, thu hẹp khoảng cách phát triển, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, tiến tới xây dựng CLV-DTA thành khu vực phát triển tiêu biểu của khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đề nghị ba Quốc hội tiếp tục nâng cao vai trò Quốc hội, nhất là trong việc giám sát, đôn đốc thúc đẩy các dự án hợp tác giữa ba nước và giữa ba nước với quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ nhất có ý nghĩa lịch sử trong hợp tác Quốc hội ba nước. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực ngày càng nhiều thách thức đan xen cơ hội, trên cơ sở những thành tựu trong hợp tác giữa Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam trong những thập kỷ qua, Quốc hội ba nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đoàn kết Campuchia-Lào-Việt Nam, tăng cường hợp tác kinh tế-văn hóa-xã hội. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ ba nước đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị-đối ngoại, kinh tế-văn hóa-xã hội, môi trường-biến đổi khí hậu, an ninh và quốc phòng, nhất là tạo điều kiện cho khu vực Tam giác phát triển CLV tăng trưởng.

Với chủ đề “Tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào và Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội Lào tin tưởng các đại biểu sẽ trao đổi các cách tiếp cận sáng tạo, đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác kênh Quốc hội, cả cấp trung ương và địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế-thương mại, bảo vệ môi trường, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hoàn thành phân giới cắm mốc, tìm kiếm bộ đội mất tích, ổn định an ninh-xã hội của ba nước nói chung và các địa phương tại khu vực CLV- DTA.

Tại Phiên toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam chia sẻ đánh giá việc thành lập Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước CLV. Ba Chủ tịch Quốc hội khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi giữa Quốc hội ba nước, qua đó vun đắp tình hữu nghị đoàn kết, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực của ba nước.

Đặc biệt, ba Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò giám sát của Quốc hội trong ứng phó các thách thức toàn cầu, giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận, dự án chung vì lợi ích chung của người dân trong khu vực CLV-DTA nói riêng và ba nước nói chung.

Hội nghị cũng nghe Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Lào, đại diện Ủy ban Điều phối chung khu vực CLV-DTA báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2010-2020, cũng như xây dựng các biện pháp cụ thể để triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030. Đại diện Quốc hội Campuchia cũng báo cáo kết quả chuyến giám sát của Quốc hội ba nước tại các địa phương khu vực CLV-DTA tháng 9/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên toàn thể thứ nhất. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN