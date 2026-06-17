Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên họp thứ nhất

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngay sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 259/NQ-UBTVQH16 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trên cơ sở đó, Hội đồng và cơ quan thường trực đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026; dự thảo kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2026; khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội; xây dựng hệ thống quy chế, quy định làm cơ sở cho hoạt động của Hội đồng và các Khối thi đua trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Báo cáo tóm tắt kết quả của Hội đồng từ khi được thành lập, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Đại Thắng nêu rõ, Hội đồng đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 277/NQ-UBTVQH16 về việc tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, đóng góp cho hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 280/NQ-UBTVQH16 về việc tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” và 1 cá nhân do có thành tích đóng góp, tham gia chương trình truyền hình “80 năm từ Nghị trường ra thế giới”.

Đồng thời, Hội đồng hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng cấp Nhà nước đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban của Quốc hội; ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ban hành 2 văn bản Hướng dẫn về khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng trong Sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Sáu tháng cuối năm 2026, Hội đồng tiếp tục thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2026 và xét khen thưởng các phong trào, chuyên đề thi đua hoặc thành tích đột xuất khác; tham mưu xây dựng văn bản Hướng dẫn việc tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027...

Tại Phiên họp này, Hội đồng đã tập trung xem xét, cho ý kiến đối với các nhóm nội dung trọng tâm: Việc hoàn thiện các văn bản làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem xét việc đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; cho ý kiến về chương trình công tác và định hướng hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng cuối năm 2026, trọng tâm là tổ chức triển khai đồng bộ các văn bản sau khi được ban hành; hoàn thiện hệ thống hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; chuẩn bị tổng kết công tác năm 2026 và phát động các phong trào thi đua năm 2027.



Qua đó, Hội đồng thống nhất phương hướng hoạt động trong thời gian tới nhằm bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng của Quốc hội ngày càng đi vào thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng tham mưu và hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các cơ quan của Quốc hội.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận các ý kiến của đại biểu, đánh giá các ý kiến đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, sâu sắc, bám sát nội dung trình phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Hội đồng thống nhất với các nội dung trình tại phiên họp; thống nhất thông qua danh sách các tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng theo Tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Đối với một số vấn đề còn có ý kiến liên quan đến cơ chế hoạt động của các Khối thi đua, việc bảo đảm điều kiện hoạt động của Khối thi đua và một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên Hội đồng, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo văn bản, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định./.