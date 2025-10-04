Hội đàm, khảo sát xây dựng đường ra biên giới giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào)

Đại diện Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Điện Biên thuyết trình trên bản vẽ thiết kế. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Phạm Hồng Giang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Điện Biên và Thượng tá Khăm Pheng Un Sạ Văn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phông Sa Lỳ đồng chủ trì buổi hội đàm và khảo sát.

Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, đoàn công tác hai bên đã tiến hành khảo sát trên thực địa, đánh giá sự cần thiết và những tác động của việc xây dựng đường từ bản Nậm Ty 1, Nậm Ty 2 đến khu vực ra các mốc quốc giới số 97, 98 và 99. Hai bên nhất trí cho rằng việc xây dựng đường bên phía Việt Nam là cần thiết, không làm ảnh hưởng đến hướng đi của đường biên giới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tuần tra, quản lý biên giới.

Theo thiết kế, tuyến đường có tổng chiều dài 9,96km, nền đường rộng 3m, bố trí cọc tiêu, biển báo, cột Km theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Trong đó, có 3 đoạn nằm trong phạm vi dưới 100m tính từ đường biên giới về phía Việt Nam. Trong quá trình triển khai thi công công trình, phía Việt Nam cam kết không làm thay đổi hiện trạng đường biên giới, mốc quốc giới, hướng đi của đường biên giới; tuân thủ nghiêm các quy định của Hiệp định về Quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào, các thỏa thuận hai bên đã ký kết và chịu sự giám sát của cơ quan chuyên môn hai bên.