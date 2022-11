Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2022 kết nối tình đoàn kết hữu nghị và giao thương

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu khai mạc Hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào. Ảnh: Bá Thành - Phóng viên TTXVN tại Lào

Lãnh đạo các bộ ngành liên quan của hai nước và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chụp ảnh chung sau khi nhấn nút khai mạc Hội chợ thông qua ứng dụng tương tác trên màn hình LED. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Trung tướng Vongkham Phomemakone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào…; Lãnh đạo các bộ Công Thương Lào - Việt Nam cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp hai nước đang làm ăn kinh doanh ở thủ đô Viêng Chăn.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh Hội chợ triển lãm lần này là một trong những hoạt động chính trị - xã hội có quy mô lớn chào mừng năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào 2022, là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước và cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp quân đội Việt Nam nói riêng có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi, tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng quan hệ giao thương với các doanh nghiệp Lào, doanh nghiệp quân đội Lào và doanh nghiệp các nước ASEAN, góp phần đẩy mạnh thương hiệu của các doanh nghiệp quân đội Việt Nam đến doanh nghiệp của Lào nói riêng và các tổ chức tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài nói chung.

Thượng tướng Vũ Hải Sản bày tỏ tin tưởng Hội chợ triển lãm “Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” sẽ tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, củng cố vững chắc quan hệ đối tác truyền thống; tăng sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử cách mạng và thắt chặt thêm mối đoàn kết đặc biệt thuỷ chung Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Vũ Hải Sản cùng các quan khách hai nước thăm một gian hàng tại Hội chợ. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Diễn ra từ ngày 3-7/11, hội chợ thu hút hàng trăm doanh nghiệp của nhiều nước tham gia với khoảng 150 gian hàng, được chia thành 6 khu vực chính gồm: Khu Triển lãm chung; khu triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị doanh nghiệp quân đội; khu triển lãm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghệ phục vụ quốc phòng và dân sinh của các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…; khu giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của các Trung tâm xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ các tỉnh, thành Việt Nam và Lào; khu hội chợ hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm…; khu sân khấu, vui chơi giải trí, ẩm thực.

Trong đó khu của Việt Nam có quy mô khoảng 120 gian hàng, tập hợp nhiều thành phần tham gia, gồm nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như các Tập đoàn Viettel, Thaco, Hoàng Anh Gia Lai…; các Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Trực thăng Việt Nam, Thành An, Hợp tác Kinh tế Quân khu 4, 28, GAET, Vinamilk… trưng bày, giới thiệu các sản phẩm có chất lượng, có uy tín trong nước và xuất khẩu như dệt may, da giày, nông lâm hải sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, điện - điện tử, cơ khí, hoá chất, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, phân bón, trồng cây công nghiệp, thức ăn gia súc, giống cây trồng, vật nuôi, thuốc trừ sâu, thú y… Khoảng 30 gian hàng còn lại là của các doanh nghiệp Lào và một số doanh nghiệp nước ngoài như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel…

Nét mới của hội chợ, triển lãm lần này là chương trình kết nối cung-cầu công nghệ giới thiệu các gian hàng và quảng bá sản phẩm theo hình thức trực tuyến trên nền tảng mạng Videx.vn; Chương trình khảo sát thị trường kết hợp hội thảo-tọa đàm trực tuyến với điểm cầu tại Thái Lan. Ngoài ra, trong khuôn khổ của Hội chợ còn có hoạt động trao tặng quà cho các gia đình chính sách; Các hoạt động biểu diễn văn nghệ do các nghệ sĩ Trường Văn hoá Nghệ thuật Quân đội phối hợp với Đoàn nghệ thuật Quân đội Lào biểu diễn tại Lễ khai mạc và các buổi tối trong thời gian diễn ra Hội chợ triển lãm.

Ngay trong sáng khai mạc, Hội chợ đã thu hút rất đông các doanh nghiệp địa phương, cùng đông đảo người dân Lào và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Viêng Chăn tới thăm quan, tìm hiểu cơ hội kinh doanh và mua sắm hàng hóa./.