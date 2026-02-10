Hội Báo Xuân 2026: Kết nối báo chí gần hơn với công chúng

Kết nối báo chí gần hơn với công chúng



Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Báo chí trong kỷ nguyên mới”. Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Hội Báo Xuân năm nay quy tụ hơn 500 đầu báo với hơn 100 loại ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí ngành và địa phương trên khắp mọi miền Tổ quốc, được tổ chức trong không gian trưng bày gồm 6 gian chính, kết nối hài hòa giữa báo chí - xuất bản - văn học nghệ thuật - thư viện.



Điểm nhấn của sự kiện là khu vực trưng bày trung tâm giới thiệu các ấn phẩm tiêu biểu của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, gian trưng bày của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phản ánh sinh động hoạt động báo chí đa phương tiện và kết quả chuyển đổi số mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các gian hàng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội Văn học - Nghệ thuật và Thư viện tỉnh mang đến nhiều ấn phẩm giá trị, tạo nên một không gian văn hóa giàu tri thức và đậm đà sắc Xuân.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Minh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết, những ấn phẩm được trưng bày tại Hội Báo Xuân năm nay là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của những người làm báo, phản ánh sinh động thành tựu to lớn của đất nước, của các địa phương, đặc biệt là kết quả nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trong năm 2025; đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng năm 2026 phát triển, phồn vinh và bền vững.



Ngoài phần trưng bày, Hội Báo Xuân còn tổ chức các không gian trải nghiệm như, viết thư pháp, triển lãm tranh ảnh, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và kết nối báo chí gần hơn với công chúng. Chiến sĩ và người dân đọc báo tại khu vực trưng bày. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN Dịp này, Ban tổ chức trao tặng các ấn phẩm báo Xuân cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trạm Ra-đa 18 (Trung đoàn 290, Sư đoàn 375) như một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các chiến sĩ.



Hội Báo Xuân diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 12/2/2026. Đại biểu, người dân tham quan, đọc báo tại khu vực trưng bày. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN Lan tỏa văn hóa đọc

Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, Hội Báo Xuân là món quà tinh thần ý nghĩa, đem hương sắc mùa Xuân khắp mọi miền đất nước đến với người dân Cần Thơ, tạo niềm tin, khát vọng cống hiến, đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển bền vững. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thông qua Hội Báo Xuân, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những thành tựu được tổng kết, đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện; triển vọng và định hướng phát triển của đất nước, của địa phương được phổ biến sâu rộng. Hội Báo Xuân là một trong nhiều hoạt động của thành phố nhằm tiếp tục tôn vinh, khẳng định vai trò và khuyến khích phát triển văn hóa đọc, một nền tảng quan trọng góp phần xây dựng con người Cần Thơ "trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch".

Hội Báo Xuân năm nay có trên 140 loại ấn phẩm theo 6 chủ đề: Ấn phẩm Xuân của các phường, xã, cơ quan, ban, ngành thành phố; ấn phẩm Xuân của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước; ấn phẩm Xuân trên lĩnh vực chính trị - xã hội; ấn phẩm Xuân lĩnh vực kinh tế - khoa học kỹ thuật; ấn phẩm Xuân lĩnh vực văn học - nghệ thuật; ấn phẩm Xuân dành cho thiếu nhi.

Các ấn phẩm phản ánh sinh động tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và thế giới trong năm qua, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Xuyên suốt các trang báo Xuân còn thể hiện khát vọng mãnh liệt về “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, là thời điểm toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước cùng nhau xác định những mục tiêu lớn lao hơn, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như, kinh tế số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng quốc phòng, an ninh hiện đại.

Hội Báo Xuân diễn ra từ ngày 10/2 đến ngày 10/3, xuyên suốt các ngày Tết. Hội Báo Xuân được tổ chức tại Thư viện thành phố, các cơ sở Vị Thanh, Sóc Trăng và hệ thống thư viện xã, phường trên toàn thành phố, kết hợp hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.