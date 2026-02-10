Tin tức
Hội Báo Xuân 2026: Kết nối báo chí gần hơn với công chúng
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Báo chí trong kỷ nguyên mới”.
Hội Báo Xuân năm nay quy tụ hơn 500 đầu báo với hơn 100 loại ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí ngành và địa phương trên khắp mọi miền Tổ quốc, được tổ chức trong không gian trưng bày gồm 6 gian chính, kết nối hài hòa giữa báo chí - xuất bản - văn học nghệ thuật - thư viện.
Điểm nhấn của sự kiện là khu vực trưng bày trung tâm giới thiệu các ấn phẩm tiêu biểu của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, gian trưng bày của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phản ánh sinh động hoạt động báo chí đa phương tiện và kết quả chuyển đổi số mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các gian hàng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội Văn học - Nghệ thuật và Thư viện tỉnh mang đến nhiều ấn phẩm giá trị, tạo nên một không gian văn hóa giàu tri thức và đậm đà sắc Xuân.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Minh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết, những ấn phẩm được trưng bày tại Hội Báo Xuân năm nay là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của những người làm báo, phản ánh sinh động thành tựu to lớn của đất nước, của các địa phương, đặc biệt là kết quả nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trong năm 2025; đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng năm 2026 phát triển, phồn vinh và bền vững.
Ngoài phần trưng bày, Hội Báo Xuân còn tổ chức các không gian trải nghiệm như, viết thư pháp, triển lãm tranh ảnh, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và kết nối báo chí gần hơn với công chúng.
Dịp này, Ban tổ chức trao tặng các ấn phẩm báo Xuân cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trạm Ra-đa 18 (Trung đoàn 290, Sư đoàn 375) như một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các chiến sĩ.
Hội Báo Xuân diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 12/2/2026.
Lan tỏa văn hóa đọc
Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, Hội Báo Xuân là món quà tinh thần ý nghĩa, đem hương sắc mùa Xuân khắp mọi miền đất nước đến với người dân Cần Thơ, tạo niềm tin, khát vọng cống hiến, đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển bền vững.
Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh mừng Đảng - mừng Xuân
Cùng ngày, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 của tỉnh, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa ý nghĩa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội XIV của Đảng và những ngày đầu Xuân 2026.
Không gian triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 120 tác phẩm nhiếp ảnh và 30 tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, họa sĩ là hội viên và chưa là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Các tác phẩm phản ánh sinh động những thành tựu của đất nước, vẻ đẹp của vùng đất và con người Vĩnh Long giàu truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa; khắc họa hình ảnh con người trong lao động, sản xuất, bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử cũng như tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Thắng cho biết, các tác phẩm được chọn trưng bày không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, nét đẹp con người mà còn thể hiện chiều sâu tư tưởng, cảm xúc nghệ thuật. Đây là kết quả từ quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc của các nghệ sĩ, họa sĩ được chắt lọc qua những chuyến đi thực tế sáng tác, đầu tư công phu về bố cục, màu sắc, ánh sáng nhằm mang lại giá trị cao về nội dung, nghệ thuật để lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến người xem. Qua các tác phẩm được triển lãm nhằm thể hiện niềm tin của nhân dân nói chung, đội ngũ văn nghệ sĩ nói riêng đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Triển lãm mở cửa phục vụ miễn phí cho người dân trong tỉnh và du khách ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng lãm từ nay đến hết ngày 22/2/2026 tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long.
Cùng với triển lãm, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Hồn Xuân - đất Việt”. Hội sách được tổ chức tại 3 thư viện trên địa bàn các phường Trà Vinh, Long Châu và An Hội, mỗi nơi trưng bày trên 100 ấn phẩm báo Xuân, hơn 10.000 bản sách cùng trên 100 tác phẩm tranh của thiếu nhi và các họa sĩ trong tỉnh.
Hội sách còn tổ chức nhiều không gian, hoạt động văn hóa phục vụ bạn đọc vui Xuân, đón Tết như, viết thư pháp, phố ông đồ; trưng bày, trải nghiệm trang phục truyền thống các dân tộc; hướng dẫn gói bánh tét, trưng bày mâm ngũ quả; hoạt động trải nghiệm khoa học vui và trò chơi dân gian có thưởng. Các hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách và học sinh đến tham quan, trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu tri thức, văn hóa dân tộc và vui chơi, giải trí của nhân dân dịp Tết./.