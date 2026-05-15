Học và làm theo Bác: Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong người lao động

Ban tổ chức tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho 6 tập thể chuyên đề làm theo Bác. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Đinh Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, người lao động; góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm cho mọi hoạt động. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều chương trình thiết thực như: Tết Sum vầy, Mái ấm Công đoàn; hỗ trợ vé tàu xe, phiên chợ Tết, gian hàng “0 đồng”; hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho công nhân, người lao động nghèo… Qua đó, gần 478 nghìn lượt đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 347 tỷ đồng. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ con em đoàn viên vượt khó học giỏi, an sinh xã hội cũng được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn. Đến nay, chương trình "Mái ấm Công đoàn" tỉnh đã huy động được hơn 28 tỷ đồng, kịp thời tiếp sức, giúp đỡ hơn 800 trường hợp gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao tinh thần vượt khó, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh trong lao động, sản xuất và công tác. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã và đang khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của người lao động trong sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Năm 2025, toàn tỉnh có trên 1.500 sáng kiến được công nhận; 155 công trình, sản phẩm thi đua với tổng giá trị thu lợi trên 50 tỷ đồng. Nhiều mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, ổn định sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ông Đinh Quốc Tuấn đề nghị, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; chủ động phối hợp với chính quyền, các đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp chăm lo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi phát triển khá, năng động, bền vững; trở thành cầu nối chiến lược giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 chủ doanh và 6 công nhân, người lao động tiêu biểu; tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 6 tập thể, 23 cá nhân; trao hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”; trao 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Quỹ Từ thiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động công đoàn tỉnh Quảng Ngãi phát động quyên góp ủng hộ chương trình “Mái ấm Công đoàn”, có 11 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ với số tiền 293 triệu đồng./.