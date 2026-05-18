Học và làm theo Bác: Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo mô hình tổ chức mới

Hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đoàn viên, thanh niên; phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo mô hình tổ chức mới.

Tỉnh đoàn Bắc Ninh hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn, thực hiện Nghị quyết Đại hội, Tỉnh đoàn đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu năm 2026, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội; 100% cán bộ đoàn, đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tỉnh đoàn đặt mục đăng ký đảm nhận và thực hiện 10.000 công trình thanh niên... Đến năm 2030, các cấp bộ Đoàn thực hiện 3.000 công trình thanh niên tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nghĩa với ít nhất 1 tỉnh, thành phố giáp biên, hỗ trợ ít nhất 3 xã, đặc khu khó khăn vùng biên giới trên địa bàn kết nghĩa.

Trong sáng 18/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự học, tự tu dưỡng, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo; đóng góp sức trẻ, tạo đột phá phát triển tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Tại hội nghị, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã được quán triệt những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay; nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong việc phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua chuyên đề, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện, chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; tạo khí thế thi đua sôi nổi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng tới xây dựng lớp thanh niên Bắc Ninh thời kỳ mới.

Các đại biểu trao giải cuộc thi sáng tác video, clip với chủ đề “Sắc hương Kinh Bắc”. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Dịp này, Tỉnh đoàn tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác video, clip với chủ đề “Sắc hương Kinh Bắc”. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm tác giả LIC MEDIA, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ; đồng thời trao 3 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội. Cuộc thi nhằm tôn vinh, giới thiệu vẻ đẹp và sự duyên dáng của phụ nữ vùng đất Bắc Ninh. Đây là dịp để bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử và bản sắc quê hương tới đông đảo công chúng./.