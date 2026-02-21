Tin tức
Hào khí Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định: Khát vọng bay xa
Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thành phố cùng ôn lại những trang sử hào hùng của vùng đất "Thành đồng Tổ quốc".
Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước: đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.
Đây là hoạt động giàu ý nghĩa lịch sử, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc họp mặt năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi Thành phố Hồ Chí Minh đã có một diện mạo mới, lớn hơn về diện tích, dân số, tiềm lực và năng lực phát triển, tích hợp thêm những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng hào hùng của vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.
Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong chia sẻ, 96 năm qua dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó, luôn ghi đậm dấu ấn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vùng đất hội tụ tinh thần yêu nước nồng nàn của khối đại đoàn kết toàn dân, nơi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, nơi gian khổ không làm lùi bước, hy sinh không làm lung lay niềm tin cách mạng. Ngay từ những ngày đầu Đảng ra đời, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm giác ngộ, kiên trung đi theo Đảng, nêu cao ngọn cờ đấu tranh, mở đầu "Nam Bộ kháng chiến" ngay giữa trung tâm đầu não của kẻ thù.
Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, dù trong điều kiện vô cùng ác liệt, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bền gan, vững chí, sáng tạo nhiều hình thức đấu tranh độc đáo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 2/7/1976, Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây là niềm tự hào thiêng liêng, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với những cống hiến to lớn của Thành phố trong sự nghiệp cách mạng.
"Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, hơn 50 năm sau ngày giải phóng và 40 năm đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, luôn đi đầu trong đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từng bước khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và hội nhập quốc tế", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.
Năm 2026, Thành phố sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy sáng kiến, cải tiến trong thực thi công vụ; nỗ lực triển khai một cách bài bản, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội thứ I của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong năm 2026, Thành phố kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và 115 năm Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại Bến cảng Nhà Rồng. Cùng với những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của Thành phố, tất cả sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần, động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ chính trị cho năm 2026 và những năm tiếp theo./.