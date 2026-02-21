Hào khí Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định: Khát vọng bay xa

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thành phố cùng ôn lại những trang sử hào hùng của vùng đất "Thành đồng Tổ quốc".



Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước: đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.



Đây là hoạt động giàu ý nghĩa lịch sử, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.



Cuộc họp mặt năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi Thành phố Hồ Chí Minh đã có một diện mạo mới, lớn hơn về diện tích, dân số, tiềm lực và năng lực phát triển, tích hợp thêm những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng hào hùng của vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.



Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong chia sẻ, 96 năm qua dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó, luôn ghi đậm dấu ấn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vùng đất hội tụ tinh thần yêu nước nồng nàn của khối đại đoàn kết toàn dân, nơi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, nơi gian khổ không làm lùi bước, hy sinh không làm lung lay niềm tin cách mạng. Ngay từ những ngày đầu Đảng ra đời, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm giác ngộ, kiên trung đi theo Đảng, nêu cao ngọn cờ đấu tranh, mở đầu "Nam Bộ kháng chiến" ngay giữa trung tâm đầu não của kẻ thù.