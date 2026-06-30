Hành trình tri ân vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Đài tưởng niệm trung tâm Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình hôm nay của nhân dân.



Tại đây, 35 giáo viên và học sinh tiêu biểu của Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du được nghe kể về cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè “đỏ lửa” năm 1972 (28/6 – 16/9/1972). Cuộc chiến ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hiệp định Paris, tạo tiền đề cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng nghìn chiến sỹ giải phóng quân cùng đồng bào Quảng Trị đã mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất Thành cổ thiêng liêng để đổi lấy hòa bình, độc lập cho dân tộc.



Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du chụp ảnh lưu niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Em T. Somxay Vongxayya, học sinh lớp 11, Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du xúc động chia sẻ, khi trực tiếp đặt chân đến Thành cổ Quảng Trị, lắng nghe những câu chuyện về 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt mà kiên cường em càng cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh to lớn của những Anh hùng liệt sỹ. “Em thực sự xúc động và rất ấn tượng khi hiểu rằng đã có biết bao người ngã xuống vì sự trường tồn của quốc gia, vì độc lập tự do của dân tộc để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình”, Somxay Vongxayya nói.Tiếp nối hành trình tri ân, đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 – nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sỹ từ khắp mọi miền đất nước đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh trên Mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn – nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú đã hiến trọn tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.Em Vila Xayyavong, học sinh lớp 8, Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du chia sẻ, sau khi được đến tham quan Thành cổ Quảng Trị, hai nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 và Trường Sơn, rồi trực tiếp thắp nén hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, em cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn. “Em hiểu rằng để có cuộc sống độc lập, tự do và hạnh phúc hôm nay, rất nhiều người đã hy sinh. Chuyến đi này giúp em hiểu hơn về lịch sử và càng trân trọng hòa bình hơn”, Vila Xayyavong bày tỏ.Đây là hoạt động do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh kiều bào Việt Nam tại Lào trở về quê hương, thăm các di sản văn hóa, di tích lịch sử, tham gia các hoạt động về nguồn, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, quê hương, đất nước con người Việt Nam; góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du cho biết, đây là năm thứ ba nhà trường tham gia hoạt động về nguồn. "Đây là hành trình đặc biệt ý nghĩa, giúp giáo viên và học sinh tiêu biểu được trực tiếp trở về với Tổ quốc, tận mắt chứng kiến những di tích lịch sử mà trước đây các em chỉ được học qua sách vở. Qua chuyến đi, các em hiểu rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào mà biết bao thế hệ cha anh hai nước đã hy sinh để xây dựng và bảo vệ”, bà Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ.Hành trình về nguồn tại Quảng Trị đã trở thành bài học lịch sử sống động đối với những thế hệ trẻ Việt kiều đang sinh sống, học tập tại Lào. Từ những địa danh thiêng liêng, các em hiểu hơn giá trị của hòa bình, thêm yêu quê hương cội nguồn và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào./.