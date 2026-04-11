Hành trình âm thanh và ký ức giữa lòng kỳ quan

Đây không chỉ là một hoạt động khởi đầu cho ngày hội lớn của những người làm báo, mà còn là một cuộc hành trình bằng hình ảnh và âm thanh, đưa công chúng trở về với những ký ức rực rỡ của ngành báo chí và cùng hướng nhìn về một tương lai đầy khát vọng.

Bước vào không gian trưng bày, khách tham quan dễ dàng cảm nhận được một cấu trúc được tính toán kỹ lưỡng, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tại vị trí trang trọng nhất là khu vực của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) – cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Nơi đây lưu giữ những tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với VOV, cùng những hiện vật đặc biệt gắn liền với các thời khắc thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Sự hội tụ này tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự hùng cường của ngành phát thanh Việt Nam qua nhiều thập kỷ.

Điểm nhấn gây xúc động mạnh mẽ cho người xem chính là trục thời gian "Dòng chảy Báo chí Quảng Ninh". Chia sẻ về khu vực này, ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã rất kỳ công trong việc sưu tầm các tư liệu, hiện vật về báo chí vùng Mỏ kể từ ngày các vị tiền bối cách mạng phát hành tờ báo Than năm 1928 để tuyên truyền giác ngộ lý tưởng cách mạng cho giai cấp công nhân.

Mỗi hiện vật tại đây đều là một "chứng nhân" sống động cho tinh thần lao động sáng tạo và sự hy sinh thầm lặng. Đó là chiếc máy tăng âm Liên Xô viện trợ năm 1956, là những chiếc máy ghi âm 3 BYK, bàn dựng RM-G810V từng là thiết bị hiện đại nhất những năm 70, 80. Đặc biệt, chiếc Micro OKTAVA – thiết bị vinh dự thu âm tiếng nói của Bác Hồ khi Người về thăm Quảng Ninh năm 1965 – đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của ngành phát thanh vùng Mỏ. Những vết xước trên máy quay hay lớp bụi thời gian trên chiếc radio cũ không hề gợi sự cũ kỹ, mà chính là những chương sử hào hùng được viết bằng mồ hôi và cả máu của các thế hệ đi trước.

Bên cạnh dòng chảy lịch sử, không gian trưng bày còn mở ra hơi thở của thời đại số với khu vực trải nghiệm phòng thu, trường quay hiện đại. Công chúng có cơ hội hòa nhịp vào hoạt động tác nghiệp đa phương tiện, thấy rõ bước tiến dài từ những thiết bị thô sơ đến công nghệ báo chí hiện đại. Đặc biệt, sự góp mặt của khu trưng bày Báo Xuân Bính Ngọ 2026 từ khắp mọi miền đất nước đã tạo nên một biểu tượng của sự hội tụ và tinh thần đoàn kết của những người làm báo Cách mạng Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, không gian này không chỉ để nhớ về quá khứ mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ lửa niềm tin. Ông hy vọng rằng luồng gió biển Hạ Long và sức sống mãnh liệt của vùng đất mỏ sẽ truyền cảm hứng để các đồng nghiệp tìm thấy động lực cho những dự định tương lai, đưa phát thanh Việt Nam ngày càng vươn xa.

Chia sẻ cảm xúc khi tham quan không gian trưng bày, nhà báo Trọng Quân (đến từ Báo và Phát thanh truyền hình Lai Châu) cho biết: Anh đặc biệt xúc động khi tận mắt thấy những chiếc máy ghi âm cũ kỹ, sờn cũ lớp vỏ nhưng đã từng truyền đi những thông điệp lịch sử. Những hiện vật này gửi đến thế hệ làm báo về lịch sử, dù công nghệ có thay đổi nhanh chóng đến đâu, sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng vẫn là giá trị cốt lõi để tiếng nói phát thanh luôn có sức sống trong lòng thính giả.

Triển lãm không chỉ là một điểm dừng chân tham quan, mà là một không gian văn hóa, nơi những thanh âm của quá khứ hòa quyện cùng khát vọng của hiện tại, khẳng định vị thế của báo chí phát thanh trong hành trình đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Không gian trưng bày tư liệu, hiện vật "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" sẽ mở cửa xuyên suốt thời gian diễn ra Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, hứa hẹn là điểm đến ý nghĩa cho giới làm nghề và công chúng yêu mến làn sóng điện./