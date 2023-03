Hải Phòng mong muốn tiếp tục thúc đẩy thương mại và đầu tư với Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Phó Chủ tịch Lê Anh Quân hy vọng, Đại sứ Marc E. Knapper và cộng sự sẽ thúc đẩy kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiềm lực mạnh đầu tư vào Hải Phòng. Thành phố cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển tại Hải Phòng.



Ngài Marc E.Knapper cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố; cho biết mục đích chuyến thăm lần này là để hiểu rõ hơn về thành phố Hải Phòng và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hải Phòng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, vì vậy Ngài Đại sứ mong muốn tìm hiểu cách làm của thành phố để đạt được kết quả đó; đồng thời tăng cường hợp tác đầu tư hơn nữa để các nhà đầu tư Hoa Kỳ biết đến sự hấp dẫn của Hải Phòng.



Năm 2023, Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện. Ngài Đại sứ hy vọng nhân dịp này hai nước sẽ nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ Đối tác chiến lược, nhất là tăng cường quan hệ với các địa phương như Hải Phòng; tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục và ngoại giao nhân dân.

Ngài Marc E.Knapper, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, thăm một số Khu công nghiệp. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Cùng ngày, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.



Tại buổi làm việc, Đại sứ Marc E. Knapper chia sẻ quan tâm đến những lợi thế nổi bật của Hải Phòng so với các địa phương khác cũng như quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo, chất lượng nguồn nhân lực.



Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên chia sẻ, Hải Phòng là một trong những thành phố dẫn đầu Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài, là nơi đầu tư của nhiều doanh nghiệp đến từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ông Lê Trung Kiên mong muốn Ngài Đại sứ với vai trò của mình sẽ thúc đẩy các hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hải Phòng để tạo thêm cơ hội hợp tác giữa thành phố với các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ thuận lợi, tạo điều kiện nâng cao lợi thế cạnh tranh, nâng kim ngạch xuất khẩu 2 chiều, nâng tỉ trọng đầu tư của Hoa Kỳ vào các khu công nghiệp của Hải Phòng.



Theo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tính đến 1/3/2023, trên địa bàn có 16 doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư 258,24 triệu USD; trong đó, khu công nghiệp, khu kinh tế có 12 dự án, tổng vốn đầu tư là 223 triệu USD. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hải Phòng tập trung vào các lĩnh vực như hệ thống phát điện, sản phẩm cơ khí... Tổng số lao động đang làm việc tại các dự án của doanh nghiệp Hoa Kỳ là 1.354 người, trong đó lao động Việt Nam là 1.344 người; thu nhập bình quân đạt 14,46 triệu đồng/lao động, mức tương đối cao so với thu nhập bình quân của lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.



Các dự án của doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động hiệu quả và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, không có doanh nghiệp nào bị dừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Năm 2022, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đạt tổng doanh thu 283 triệu USD, nộp ngân sách đạt 25,4 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hải Phòng sang thị trường Hoa Kỳ năm 2022 chiếm 2,5% so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố./.