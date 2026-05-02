Hà Nội tăng tốc hạ tầng, công trường “xuyên lễ” không ngừng nghỉ

Ghi nhận của phóng viên TTXVN từ ngày 29/4 đến sáng mùng 2/5 cho thấy, trong kỳ nghỉ lễ này, khi nhịp sống đô thị có phần chậm lại, tại hàng loạt công trường hạ tầng trên địa bàn Thủ đô, không khí thi công vẫn diễn ra sôi động. Ánh đèn công trường rực sáng suốt đêm, máy móc vận hành liên tục, công nhân, kỹ sư làm việc theo ca, duy trì nhịp thi công không gián đoạn. Tại các dự án giao thông trọng điểm, từ cầu vượt sông Hồng đến các tuyến vành đai, hình ảnh dễ bắt gặp là những mũi thi công trải dài, phương tiện cơ giới hoạt động liên hồi. Tiếng máy xúc, máy khoan, xe vận chuyển vật liệu hòa vào nhịp lao động khẩn trương, tạo nên bức tranh công trường “không ngủ” giữa kỳ nghỉ lễ.

Ở khu vực cầu Trần Hưng Đạo (phường Hồng Hà), lực lượng thi công được bố trí thành nhiều mũi, tập trung vào các hạng mục nền móng và hạ tầng phụ trợ. Các tổ công nhân làm việc luân phiên cả ngày lẫn đêm, tận dụng tối đa điều kiện giao thông thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông qua các cầu hiện hữu. Công tác giải phóng mặt bằng và thi công được triển khai đồng bộ, khẩn trương trên nhiều khu vực. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, tăng tốc tiến độ trước khi bước vào mùa mưa.

Máy xúc, máy ủi, xe tải vận chuyển đất hoạt động nhộn nhịp tại công trường Dự án hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Cách đó không xa, tại khu vực thi công cầu Tứ Liên (phường Hồng Hà), không khí thi công cũng diễn ra liên tục. Sau khi các vướng mắc về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, công trường bước vào giai đoạn tăng tốc. Các thiết bị cơ giới được huy động tối đa, từng hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Hiện giải phóng mặt bằng đã đạt gần 80% tổng diện tích; riêng tại phường Hồng Hà đạt trên 63%. Toàn tuyến đã bố trí 14 mũi thi công, gồm các hạng mục cầu chính dây văng, cầu đúc hẫng, cầu dẫn, hầm và hạ tầng kỹ thuật.

Trên các tuyến vành đai, nhịp thi công “xuyên lễ” càng thể hiện rõ. Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, dù nằm trong khu vực nội đô đông dân cư, vẫn duy trì thi công liên tục. Các hạng mục nền đường, hạ tầng kỹ thuật được triển khai xen kẽ, tranh thủ thời điểm lưu lượng phương tiện giảm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6/2020, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 153.000 m2 liên quan 1.983 hộ dân. Gói thầu thi công đường và hai cầu vượt tại nút Láng Hạ - Giảng Võ đang triển khai, tiến độ toàn tuyến đạt khoảng 50%. Trong số đó, cầu vượt Láng Hạ đã hoàn thành 6/6 trụ, đạt khoảng 50%, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đạt 20%, đang thi công trụ chính và chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công nhịp chính từ tháng 6.

Tại các đoạn tuyến Vành đai 2,5 và 3,5, máy móc hoạt động liên tục, các mũi thi công được tăng cường để đẩy nhanh khối lượng công việc còn lại. Những đoạn tuyến từng chậm tiến độ nay được tổ chức thi công dồn lực, với mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thành.



Không chỉ các dự án giao thông, các công trình chống ngập cũng duy trì nhịp thi công khẩn trương. Tại hồ điều hòa Đồng Bông 2, hàng chục công nhân cùng máy móc chuyên dụng thực hiện các hạng mục đào đắp, kè bờ, vận chuyển đất. Công trường hoạt động liên tục nhằm sớm hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa. Tương tự, tại hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và tuyến kênh La Khê, việc nạo vét, gia cố, mở rộng lòng kênh được triển khai đồng thời ở nhiều vị trí. Các phương tiện cơ giới hoạt động không ngừng nghỉ, từng bước cải thiện khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây thành phố.

Tính đến hết tháng 4/2026, hồ điều hòa Đồng Bông 2 (Mễ Trì) đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng đào đắp và kè bờ, trong khi hồ Yên Nghĩa 1 và kênh La Khê đang triển khai đồng loạt các hạng mục nạo vét, gia cố, hướng tới mục tiêu hoàn thành các phần việc chính trước mùa mưa.

Riêng đối với Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra... đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Đến thời điểm này, tiến độ thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương đã đạt gần 70% khối lượng công việc. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, các nhà thầu đã đồng loạt triển khai 25 mũi thi công trên hiện trường, tổ chức làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp để cố gắng hoàn thành tiến độ dự án.

Điểm chung tại các công trường là phương thức tổ chức thi công theo ca liên tục, duy trì hoạt động 24/24 giờ. Lực lượng công nhân được bố trí luân phiên, kết hợp tăng cường thiết bị cơ giới, hệ thống chiếu sáng để phục vụ thi công ban đêm. Dịp nghỉ lễ, khi giao thông giảm tải, cũng là thời điểm thuận lợi để triển khai những hạng mục khó, đòi hỏi không gian thi công lớn.



Không khí lao động khẩn trương, liên tục tại các công trường cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm. Trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống giao thông, tiêu thoát nước ngày càng cấp thiết, việc duy trì thi công xuyên lễ không chỉ giúp tận dụng thời gian mà còn tạo chuyển biến rõ rệt về tiến độ.

Trước đó vào giữa tháng 4/2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra hàng loạt công trình trọng điểm và khẩn cấp đang thi công, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tổ chức thi công linh hoạt, kể cả ban đêm, nhưng phải bảo đảm an toàn, chất lượng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.



Các hạng mục hạ tầng phụ trợ cầu Trần Hưng Đạo được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Đối với các dự án cầu vượt sông Hồng như Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, yêu cầu đặt ra là khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, sớm triển khai đồng bộ các hạng mục, tạo động lực mở rộng không gian phát triển đô thị. Với các tuyến vành đai, đặc biệt là Vành đai 1, việc đẩy nhanh tiến độ được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm giảm áp lực giao thông khu vực nội đô.

Với các dự án chống ngập, các dự án hồ điều hòa, kênh tiêu thoát nước được yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa. Những công trình này không chỉ giải quyết bài toán ngập úng mà còn góp phần cải thiện môi trường sống và cảnh quan đô thị.

Từ những công trường đang thi công“xuyên lễ”, có thể thấy một chuyển động rõ nét trong tổ chức thi công các dự án hạ tầng của Hà Nội đó là không gián đoạn, không chậm nhịp, tận dụng tối đa thời gian để tăng tốc. Nhịp làm việc liên tục ấy không chỉ phản ánh quyết tâm của các đơn vị thi công, mà còn cho thấy yêu cầu ngày càng cao trong quản lý và vận hành các dự án đầu tư công – nơi tiến độ, chất lượng và hiệu quả phải song hành, hướng tới phục vụ thiết thực đời sống người dân./.