Hà Nội ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm tại triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố …

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, các sở, ngành, địa phương và đội ngũ chuyên gia tham gia Ban Chỉ đạo 57 thành phố, phải xác định đúng và trúng các khâu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thủ đô. “Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một cấp mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.



Bí thư Thành ủy cho biết, việc thành phố dành 4% ngân sách (tương đương hơn 9.000 tỷ đồng) để đầu tư cho các danh mục đã được xác định không có nghĩa là Nhà nước làm thay doanh nghiệp hay xã hội. Ngược lại, khoản đầu tư này thể hiện rõ vai trò “Nhà nước kiến tạo và phát triển”, trong đó Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường và thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cùng tham gia. Bởi nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn ngân sách và kỳ vọng tạo ra tăng trưởng từ chính khoản đầu tư đó thì sẽ không thể đạt được mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành phải thay đổi tư duy tiếp cận, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương và từng vị trí công tác phải chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung đột phá, sáng tạo mà mình đăng ký thực hiện với Ban Chỉ đạo 57 thành phố. Chương trình hành động phải gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và sản phẩm đầu ra đo đếm được.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo 57 thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và đồng hành cùng các cấp, ngành trong quá trình triển khai. Những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố phải được xử lý kịp thời, quyết liệt; còn đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần cơ chế đặc thù, Hà Nội sẽ chủ động báo cáo Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo và tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá.

Bí thư Thành ủy cũng kỳ vọng, Hà Nội sẽ có cách tiếp cận mới và hành động mạnh mẽ hơn, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên ba trụ cột: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Hà Nội và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, từ thành phố đến cơ sở và đặt nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Cụ thể, năm 2025, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu cả nước về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Hà Nội đứng đầu cả nước, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 25,2%.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không ngừng mở rộng với 207 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 12 startup được hỗ trợ trực tiếp. Nhiều hoạt động đào tạo, truyền thông về văn hóa khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong cộng đồng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Hà Nội nhiều năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI). Thành phố đã hoàn thành số hóa hơn 24,1 triệu trang hồ sơ; triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; di trú 409 hệ thống công nghệ thông tin về Trung tâm Dữ liệu chính; hoàn thiện Cổng dữ liệu mở với hơn 125 bộ dữ liệu dự kiến công khai. Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) được triển khai rộng rãi, tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đối với các cơ quan Đảng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo thí điểm 4 thủ tục hành chính của Đảng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến ngày 7/12/2025, trong tổng số gần 492.000 đảng viên, có 99,98% đã đăng ký tài khoản; thực hiện gần 1 triệu giao dịch nộp đảng phí trực tuyến với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng. Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét của chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày sản phẩm tại triển lãm và thực hiện nghị thức ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo thành phố. Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội gồm 7 trung tâm đổi mới sáng tạo do thành phố, doanh nghiệp và viện, trường cùng đầu tư. Mạng lưới này được kỳ vọng sẽ trở thành hạ tầng quan trọng thúc đẩy kết nối nguồn lực, ươm tạo ý tưởng, thương mại hóa sản phẩm khoa học - công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô…/.