Hà Nội khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự tại Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN Lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh vinh dự được đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có: đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.



Dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc khởi công các dự án hôm nay sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn, phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; đồng thời, tạo tiền đề triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô. Qua đó, thành phố hướng tới mô hình phát triển đô thị do Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, thị trường vận hành hiệu quả và người dân là trung tâm thụ hưởng, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.



Theo ông Vũ Đại Thắng, việc triển khai đồng thời hai dự án cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.”



Để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các nhà đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi chính đáng của người dân. Thành phố Hà Nội khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, bền vững.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng Trần Đăng Khoa khẳng định: "Tập đoàn cam kết xây dựng dự án bằng năng lực và kỷ luật, kiểm soát hợp lý lợi nhuận để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - nhà đầu tư - người dân; đồng thời, lấy dự án làm chuẩn mực cho phát triển đô thị trong tương lai".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN



Đồng quan điểm, đại diện Liên danh nhà đầu tư dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City cũng cam kết tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và kinh nghiệm quản lý, tổ chức triển khai dự án một cách đồng bộ, bài bản và hiệu quả.



Trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật, Liên danh nhà đầu tư dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đặt mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư lâu dài; đồng thời, Liên danh chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại và vận hành bền vững nhằm xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trở thành công trình tiêu biểu của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.



Theo công bố của các nhà đầu tư, dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 699,35 ha, tọa lạc tại các xã Phúc Thịnh - Thiên Lộc - Mê Linh. Với quy mô đủ lớn để đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 240.000 người dân, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tạo điều kiện lý tưởng để triển khai một mô hình quy hoạch đồng bộ, bài bản và dài hạn, khắc phục triệt để tình trạng phát triển manh mún, chắp vá, vốn là rào cản khiến nhiều khu đô thị trước đây chưa phát huy được hiệu quả tổng thể.



Dự án được kiến tạo trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi gồm: quy hoạch hạ tầng thông minh; sinh kế bền vững gắn với văn hóa làng nghề 5.0; giáo dục chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo; kết nối đa chiều trong môi trường số văn minh và chuẩn sống khỏe với hệ thống tiện ích y tế chất lượng cao. Đặc biệt, tổng tỷ lệ đất dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông chiếm trên 50%, đưa chỉ tiêu cây xanh bình quân đạt khoảng 8 m²/người (tương đương tiêu chuẩn của đảo quốc Singapore và sánh ngang cùng chuẩn mực những đô thị hàng đầu châu Á), tạo nền tảng cho một môi trường sống chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao sức khỏe cộng đồng.



Dự án được định hướng phát triển đa dạng các loại hình nhà ở; trong đó, chú trọng quỹ nhà ở di dân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và quỹ nhà ở tạm cư chất lượng cao, có mức giá phù hợp, gắn với hệ thống công trình công cộng được quy hoạch đồng bộ. Qua đó, Bắc Thăng Long Urban City được kỳ vọng trở thành không gian tái thiết đô thị, đồng hành cùng Thủ đô trong quá trình tái cấu trúc không gian sống theo hướng bền vững và cân bằng. Dự án được triển khai thực hiện bởi Liên danh nhà đầu tư có tâm huyết, năng lực và kinh nghiệm Liên danh nhà đầu tư gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (Tập đoàn Sunshine) và Công ty cổ phần Thái Nam Land (Tập đoàn Thái Nam).



Dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh có quy mô khoảng 696 ha, bao gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau, dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người; trong đó, khu đất thứ nhất có diện tích khoảng 360 ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3; khu đất thứ hai có quy mô khoảng 23 ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2; khu đất thứ ba có diện tích khoảng 313 ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu Di tích Cổ Loa. Dự án được triển khai kể từ thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, với tiến độ thực hiện trong gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029. Công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng được thực hiện song song nhằm sớm bố trí nhà ở tái định cư cho người dân./.