Hà Nội được xếp hạng là thành phố có dịch vụ thân thiện thứ hai trên thế giới

Du khách trải nghiệm nghề ướp trà sen Quảng An. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo báo trên, nhìn chung Đông Nam Á thường được nhắc đến là một khu vực thân thiện nhất trên thế giới. Từ Thái Lan đến Indonesia, người dân tại đây luôn nở nụ cười và sẵn sàng giúp đỡ du khách. Tuy nhiên, chính Việt Nam mới là quốc gia thường xuyên được du khách lựa chọn là nơi thân thiện nhất.

Trong bài viết ngày 17/7, tờ báo này cho biết trang MoneySuperMarket mới đây đã công bố danh sách “10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới”. Theo đó, thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ hai thế giới. Theo đó, Hà Nội được miêu tả là thành phố có chất lượng đội ngũ nhân viên thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình với du khách. Sự nồng hậu này phần lớn bắt nguồn từ nền văn hóa coi trọng tinh thần cộng đồng và sự hòa hợp xã hội đã ăn sâu vào đời sống người Việt, cùng truyền thống hiếu khách.

Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn - biểu tượng kiến trúc đặc trưng của Hà Nội, là điểm check-in quen thuộc của du khách quốc tế. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Bảng xếp hạng, được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp, bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới.

Du khách quốc tế tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Đứng đầu danh sách là Edinburgh của xứ Scotland (Anh), với tỷ lệ đánh giá 59%. Xếp sát ngay sau đó là thủ đô Hà Nội của Việt Nam, với tỷ lệ 58,6%. Đứng thứ 3 là thành phố Liverpool (Anh), với tỷ lệ 58,3%. Các thành phố còn lại trong Top 10 bao gồm Paris của Pháp, với 57,5%; Dublin của Ireland, 57,3%; Montreal của Canada, 56,8%; Vienna của Áo, 55,6%; Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), 55,3%. Cuối cùng trong top 10 là hai thành phố khác của Anh gồm Birmingham (54,2%) và Bristol (53,7%)./.