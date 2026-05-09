Hà Nội: Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục tại trường chất lượng cao

Khi công nghệ được tích hợp hợp lý, lớp học không còn giới hạn trong không gian truyền thống mà trở thành “không gian tri thức số”. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành Giáo dục Thủ đô hiện thực hóa mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Theo đó, việc tổ chức học tập tại cơ sở giáo dục chất lượng cao được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người học và cha mẹ học sinh; Cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật; được cơ quan có thẩm quyền công nhận; thực hiện công khai, minh bạch về mục tiêu, tiêu chí, chương trình, mức thu và cam kết chất lượng để xã hội giám sát.



Cơ sở giáo dục chất lượng cao công lập có trách nhiệm bảo đảm tỷ lệ học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn theo quy định; đồng thời có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm cơ hội học tập. Cơ sở giáo dục chất lượng cao thực hiện quyền tự chủ trong tổ chức hoạt động giáo dục và quản trị nhà trường theo quy định của pháp luật; quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý nhà nước, người học, cha mẹ học sinh và xã hội.



Việc tổ chức và phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của cơ sở giáo dục; gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập.



Quyết định của UBND thành phố Hà Nội cũng quy định chi tiết hệ thống tiêu chí của cơ sở giáo dục chất lượng cao, gồm các nội dung về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và các dịch vụ giáo dục. Quy định cũng nêu rõ trình tự, thủ tục xét công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; công tác kiểm tra, đánh giá…



Trường THCS Trưng Vương (phường Cửa Nam) đã triển khai nhiều sáng kiến như kho học liệu điện tử tích hợp AI, hệ thống bài giảng E-learning, các câu lạc bộ Robotics và AI. Những hoạt động này góp phần hình thành hệ sinh thái giáo dục số, trong đó công nghệ trở thành một phần tự nhiên của quá trình dạy học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Về tuyển sinh, các cơ sở giáo dục chất lượng cao được tuyển sinh trên phạm vi toàn thành phố. Việc tuyển sinh phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; không làm ảnh hưởng đến việc bảo đảm chỗ học cho học sinh trong độ tuổi phổ cập trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục được chủ động xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, có thể kết hợp nhiều hình thức như xét tuyển, đánh giá năng lực, kiểm tra, phỏng vấn hoặc các hình thức khác theo quy định.../.