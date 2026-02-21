Giữ vững cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá trong và sau Tết

Cụ thể, ở nhóm lương thực, giá gạo tẻ thường dao động 14.000–20.000 đồng/kg; gạo chất lượng cao như ST25 phổ biến 25.000–40.000 đồng/kg, có loại tới 43.500 đồng/kg. Giá gạo nếp tăng nhẹ 1.500–2.000 đồng/kg do nhu cầu gói bánh chưng, bánh tét.



Thực phẩm tươi sống ghi nhận biến động theo cung cầu. Giá lợn hơi tăng trong cao điểm cuối tháng 1, đầu tháng 2, sau đó giảm nhẹ khi nguồn cung cải thiện. Rau củ, trứng gia cầm cơ bản ổn định, một số nơi giảm nhẹ nhờ thời tiết thuận lợi. Hoa quả, nhất là hàng nhập khẩu, tăng nhẹ phục vụ nhu cầu thờ cúng, biếu tặng.



Từ 23 đến 28 tháng Chạp, lượng khách tại siêu thị tăng 30–50% so với ngày thường; giá một số thực phẩm tươi sống tăng 5–10% theo quy luật. Đến 29 Tết, sức mua giảm, nhiều điểm bán hoa, cây cảnh giảm giá 20–50% để xả hàng. Toàn giai đoạn cao điểm, thị trường vận hành an toàn, không xảy ra sốt giá.

Khách hàng lựa chọn mua sắm hàng hóa tại Siêu thị Coopmart Nguyễn Trãi, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Từ Mùng 1 đến Mùng 5 Tết, cung – cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định. Do người dân đã chủ động mua sắm trước Tết, nhu cầu phát sinh trong những ngày đầu năm không lớn.Mùng 1 Tết, phần lớn chợ truyền thống, siêu thị nghỉ Tết; chỉ một số trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi mở cửa hạn chế. Giá cả không biến động đáng kể; dịch vụ trông giữ xe cơ bản ổn định, một số điểm tự phát tăng cục bộ nhưng không phổ biến.Từ Mùng 2 trở đi, hệ thống phân phối dần mở cửa trở lại, thị trường sôi động hơn. Sức mua tập trung vào rau xanh, thịt cá tươi sống, trái cây, hoa lễ. Giá niêm yết tại siêu thị ổn định; không ghi nhận hiện tượng tăng giá bất hợp lý.Mùng 3 đến Mùng 5, nhiều cửa hàng khai xuân, hoạt động thương mại dần trở lại bình thường. Một số mặt hàng thủy sản như cá lóc đồng, tôm thẻ chân trắng tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg; nhóm bia, nước ngọt và dịch vụ tại điểm du xuân tăng 10–20% mang tính cục bộ. Nhìn chung, thị trường vận hành thông suốt, nguồn cung không gián đoạn.Bộ Tài chính, dự kiến Mùng 6 Tết thị trường diễn ra các hoạt động mua bán, tiêu dùng gần như ngày thường do là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, người dân về các thành phố lớn học tập, làm việc. Do đó, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.Cũng theo Bộ Tài chính, môt số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá sau Tết là Quý I trùng với thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giá cả thường có biến động tăng theo quy luật vào trước và sau Tết (trong tháng Giêng là tháng lễ hội nên thường giá các hàng hóa, dịch vụ phục vụ ăn uống, vui chơi, đi lại sẽ tăng). Trong Tết thì hầu như ít có giao dịch mua bán ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 nên giá cả thường ổn định như trước Tết, các ngày nghỉ Tết tiếp theo có khả năng tăng giá cục bộ tại các chợ dân sinh và điểm du xuân, du lịch Tết đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống và hoa tươi, dịch vụ ăn uống, trông xe do nhu cầu người dân tăng cao theo quy luật vào các ngày này.Tuy nhiên cũng có một số yếu tố giảm áp lực lên mặt bằng giá đó là theo quy luật giá cả một số mặt hàng thiết yếu thường nhích tăng trong các ngày Tết và sau đó dần giảm trở lại bình thường sau Tết. Tại một số tỉnh, thành phố lớn, đến nay nhiều siêu thị cửa hàng đã sớm mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu, nguồn cung hàng hóa không còn bị gián đoạn sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm trong nước vẫn dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của người dân nên giá cả dự kiến không có nhiều biến động. Bên cạnh đó, kinh nghiệm và sự kiên định trong chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của Quốc hội, Chính phủ trong những năm qua và thời gian tới giúp củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, từ đó ổn định kỳ vọng lạm phát. Ngoài ra, nhu cầu, sức mua trong dân vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ khiến cho tổng cầu phục hồi chậm.Năm 2026, Quốc hội đặt mục tiêu kiểm soát CPI bình quân khoảng 4,5%. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành theo dõi sát diễn biến giá thế giới, chủ động kịch bản điều hành; đẩy mạnh kê khai, niêm yết giá; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; bảo đảm công khai, minh bạch thông tin nhằm kiểm soát lạm phát kỳ vọng và ổn định kinh tế vĩ mô./.