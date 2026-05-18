Giới thiệu những nghiên cứu khoa học tiên tiến của Đức với công chúng Việt Nam

Khách tham quan tìm hiểu về các ứng dụng khoa học của “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” tại triển lãm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, triển lãm không chỉ mang đến tri thức khoa học hiện đại mà còn mở ra hành trình suy ngẫm về vị trí của con người trong vũ trụ, lịch sử tiến hóa của nhân loại, vai trò của bộ não trong nhận thức và sáng tạo, cũng như tương lai của trí tuệ nhân tạo. Triển lãm được thiết kế theo hướng gần gũi, giàu tính tương tác thông qua hình ảnh, mô hình, phim, hoạt động trải nghiệm và công nghệ hiện đại, giúp khoa học trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển lãm có ý nghĩa thiết thực trong việc lan tỏa tinh thần yêu khoa học, khuyến khích tư duy khám phá và kết nối tri thức quốc tế với cộng đồng địa phương. Đây đồng thời là cơ hội để Bảo tàng Đà Nẵng đa dạng hóa hoạt động phục vụ công chúng, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và Đức. Khách tham quan tìm hiểu về các ứng dụng khoa học của Đức trong đời sống. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Triển lãm đưa ra nhiều thông tin với các câu hỏi lớn liên quan đến sự hình thành của vũ trụ, nguồn gốc và tương lai của nhân loại, hoạt động của bộ não con người, tác động của con người đối với hệ sinh thái trái đất cũng như sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ nội dung được triển khai qua 5 chủ đề chính gồm: Vũ trụ, Lịch sử loài người, Bộ não, Kỷ nhân sinh và Trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, sự kiện còn giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất tại Đức thông qua hình ảnh, đồ họa, mô hình, phim, podcast và các hoạt động tương tác công nghệ cao, hướng tới đông đảo công chúng cũng như những người quan tâm chuyên sâu đến khoa học.

Bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, triển lãm UMI thể hiện vai trò quan trọng của khoa học trong văn hóa Đức; đồng thời giới thiệu mạng lưới hợp tác quốc tế rộng mở của nền khoa học Đức đối với sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ trên thế giới.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chuỗi hoạt động trải nghiệm tương tác với sự hướng dẫn của các chuyên gia truyền thông khoa học. Khách tham quan được khám phá 5 chủ đề chính thông qua các hoạt động thực hành, phần giải thích tương tác và nội dung nguyên bản bằng tiếng Đức.

Triển lãm khoa học “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” được khởi xướng tại Đức năm 2021, đã đi qua nhiều thành phố ở châu Âu và châu Á. Sau khi tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3 và 4/2026, Đà Nẵng là điểm dừng chân thứ hai của triển lãm tại Việt Nam trước khi tiếp tục đến Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm diễn ra đến ngày 18/6./.