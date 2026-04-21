Giới thiệu gần 100 kiệt tác hội họa thế giới và Việt Nam

Triển lãm giới thiệu đến công chúng các tác phẩm tiêu biểu của những danh họa thế giới như: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vincent van Gogh, Claude Monet và Pablo Picasso. Điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa các kiệt tác quốc tế với tác phẩm từ những danh họa thuộc trường Mỹ thuật Đông Dương.

Phát biểu tại triển lãm, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, sự kiện không chỉ tôn vinh văn hóa Việt mà còn khẳng định những giá trị sáng tạo của họa sĩ trong nước. Ban tổ chức đã dành vị trí trang trọng để giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ địa phương nhằm kết nối tinh hoa thế giới.

Theo bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh), Vũng Tàu hiện đang tập trung phát triển mạnh về du lịch và dịch vụ. Địa phương mong muốn xây dựng một không gian văn hóa mở để kết nối cảm xúc và lan tỏa nghệ thuật.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và hài hòa giữa kinh tế với văn hóa.



Dưới góc nhìn chuyên môn, họa sĩ Đặng Việt đến từ Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là mô hình triển lãm mới mẻ. Trước đây, các buổi triển lãm thường chỉ mang tính truyền thống hoặc tổ chức theo nhóm nghệ sĩ. Do đó, triển lãm là cơ hội để giới họa sĩ học hỏi kinh nghiệm tổ chức các sự kiện triển lãm quy mô lớn; đồng thời góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa cho người dân thưởng lãm.

Triển lãm Maison de Lumière - Ngôi nhà Ánh sáng mở cửa từ ngày 21/4 đến hết ngày 25/5/2026./.