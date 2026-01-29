Gìn giữ, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và Cuba

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Cuba Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ngày Chiến thắng của Cách mạng Cuba (Quốc khánh Cuba) cách đây 67 năm mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Cuba anh hùng. Đây cũng là một ngày có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam – những người bạn thủy chung luôn dõi theo từng bước đi của cách mạng Cuba với tất cả sự trân trọng và yêu mến. Mối quan hệ đặc biệt, son sắt và bền chặt giữa Việt Nam và Cuba không chỉ là quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, mà còn là tình đồng chí, tình anh em, tình cảm gắn bó được tôi luyện qua thử thách của chiến tranh, gian khổ và những năm tháng khó khăn, một tình đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng, hiếm có trong lịch sử nhân loại. Tình hữu nghị Việt Nam – Cuba vượt lên mọi khoảng cách địa lý, vượt qua mọi biến động của thời cuộc, trở thành tài sản tinh thần vô giá của hai dân tộc.

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chúc mừng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Nhiều năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố luôn giữ vai trò là cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước, đồng hành chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Cuba, triển khai nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các cuộc gặp gỡ hữu nghị, triển lãm, tọa đàm, thi vẽ tranh thiếu nhi, hoạt động nhân đạo – từ thiện… đã đưa hình ảnh đất nước Cuba kiên cường, giàu lòng nhân ái đã đến gần hơn với người dân Thành phố.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam chia tay bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị hết nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới bạn bè, thu hút thế hệ trẻ tham gia, để tình hữu nghị Việt Nam – Cuba mãi mãi được tiếp nối bằng sức sống mới, bằng nhiệt huyết mới.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ kỷ niệm một dấu ấn lịch sử đầy ý nghĩa của nhân dân Cuba. Buổi gặp mặt là dịp tôn vinh giá trị nền tảng của nhân loại như tình hữu nghị, tinh thần đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế- những giá trị mà hai dân tộc Cuba-Việt Nam không ngừng vun đắp. Việt Nam và Cuba là hai quốc gia anh em, đã xây dựng nên một mối quan hệ đặc biệt, chân thành và hỗ trợ lẫn nhau, trở thành một hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế. Tinh thần đoàn kết chính là một trong những sức mạnh gắn kết, giúp nhân dân hai nước vượt qua bất công để bảo vệ mục tiêu tự quyết và chủ quyền của mỗi dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, bà Ariadne Feo Labrada cảm ơn những nỗ lực của Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố đã triển khai chiến dịch “Mặt trời không biên giới” để lắp đặt các hệ thống điện mặt trời cho các trường tiểu học tại Cuba. Bà tin tưởng rằng mối quan hệ đặc biệt và tình đoàn kết giữa Cuba và Việt Nam sẽ trường tồn mãi mãi, tiếp tục được các thế hệ trẻ vun đắp, phát triển bởi nền tảng của mối quan hệ này được xây dựng trên lịch sử đấu tranh chung vì chủ quyền dân tộc.

Chủ tịch HUFO Hà Thanh (thứ 2, từ phải sang), trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận nỗ lực, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba./.