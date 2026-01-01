Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba tỏa sáng trên mọi không gian địa lý

Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động với những cuộc khủng hoảng chồng lớp, các mắt xích kinh tế toàn cầu đứt gãy và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 1/2026) được nhìn nhận như một dấu mốc quan trọng, nơi đất nước định hình phương hướng phát triển, củng cố ý chí và lựa chọn con đường hành động cho giai đoạn mới. Những kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua cho thấy sự lãnh đạo kiên định của Đảng là nhân tố cốt lõi bảo đảm ổn định, tạo nền tảng để Việt Nam tự tin thích ứng với một trật tự quốc tế đang chuyển dịch sâu rộng.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ chúc mừng Đại sứ Cuba tại Venezuela Jorge Luis Mayo Fernández. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, đánh giá trên được Đại sứ Cuba tại Venezuela Jorge Luis Mayo Fernández nêu ra trong cuộc tiếp Đại sứ Việt Nam Vũ Trung Mỹ tại Caracas ngày 31/12/2025 nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959 – 1/1/2026) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (2/12/1960 – 2/12/2025).

Theo Đại sứ Jorge Luis Mayo Fernández, hiếm có kỳ Đại hội đảng nào của Việt Nam lại diễn ra trong môi trường quốc tế nhiều biến động như hiện nay. Các điểm nóng địa chính trị kéo dài và có nguy cơ lan rộng - từ xung đột Nga–Ukraine, căng thẳng Mỹ-Venezuela ảnh hưởng đến khu vực Mỹ Latinh, đến những diễn biến phức tạp tại châu Á-Thái Bình Dương hay các va chạm giữa Thái Lan và Campuchia - đang làm gia tăng bất ổn, thách thức các nền tảng ổn định của trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị đặc biệt trong hơn 6 thập kỷ qua giữa Cuba và Việt Nam, "Hòn đảo Tự do" sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trong mọi hoàn cảnh. Đại sứ Fernández chúc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Cuba tại Venezuela chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN phát

Trong không khí thắm đượm tình đồng chí trong chuyến thăm Đại sứ quán Cuba tại Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba, cũng như toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện Cuba tại Venezuela nhân dịp lễ trọng của Cách mạng Cuba. Đại sứ nhắc lại ý nghĩa lịch sử của ngày 1/1/1959, khi nhân dân Cuba, dưới sự lãnh đạo của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, đã lật đổ chế độ độc tài Batista, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Tây Bán cầu.

Bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba do Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel đứng đầu, Đại sứ Vũ Trung Mỹ tin tưởng nhân dân Cuba sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, kiên trì mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, bền vững.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến tại Cuba, Đại sứ Vũ Trung Mỹ cho biết Chính phủ và nhân dân Việt Nam chia sẻ sâu sắc với những khó khăn kinh tế – xã hội mà Cuba đang trải qua, đồng thời khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn đứng bên cạnh Cuba bằng tình cảm thủy chung và trách nhiệm.

Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đang tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong bối cảnh mới. Điều đó không chỉ thể hiện ở các chuyến thăm và trao đổi cấp cao, mà còn được cụ thể hóa qua mối quan hệ gần gũi giữa các cơ quan đại diện hai nước trên khắp thế giới, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Cuba tại Venezuela.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định quan hệ Việt Nam – Cuba đã trở thành biểu tượng của tình bạn trong sáng, thủy chung, bền bỉ giữa hai dân tộc cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng luôn chung một khát vọng độc lập và phát triển.

Trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Cuba tại Venezuela đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa hai cơ quan đại diện. Hai bên duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, tham vấn lập trường, hỗ trợ nhau trong các hoạt động đối ngoại tại sở tại; đồng thời ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nổi bật là các hoạt động dâng hoa, tọa đàm nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) – cũng là ngày tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí (19/5/1895); các chương trình kỷ niệm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro đến vùng giải phóng Quảng Trị (9/1973) cùng nhiều sự kiện quan trọng khác của hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, chuyến thăm của đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tới Đại sứ quán Cuba tại Caracas một lần nữa khẳng định tình hữu nghị Việt Nam – Cuba tiếp tục là điểm tựa của niềm tin và đoàn kết quốc tế. Đó không chỉ là di sản quý báu của hai dân tộc, mà còn là thông điệp nhất quán về sự kiên định, thủy chung trước những giá trị mà hai nước cùng theo đuổi, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn trong giai đoạn phát triển mới./.