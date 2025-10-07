Giáo sư Nobel và hàng chục nhà khoa học đến Việt Nam dự hội nghị quốc tế về lượng tử

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Hội nghị là cơ hội tôn vinh Giáo sư Serge Haroche, Giải Nobel Vật lý 2012, người đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực Vật lý lượng tử. Ông cũng là Giáo sư Nobel thứ 19 đến với tỉnh Gia Lai và Trung tâm ICISE kể từ khi trung tâm đi vào hoạt động từ năm 2013.

Hội nghị quy tụ hơn 80 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 14 quốc gia trên thế giới, cùng với sự tham dự của 60 học sinh xuất sắc chuyên Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học từ ba trường trung học phổ thông chuyên trong khu vực. Các đại biểu được nghe các bài báo cáo khoa học về: Quang học lượng tử, truyền thông lượng tử và tính toán lượng tử; Các hướng giao thoa giữa vật lý chất ngưng tụ, vật lý nguyên tử và vật lý hóa học; Các thí nghiệm chính xác cao trong quang phổ học và đo lường; Nguyên tử lạnh và mô phỏng vật liệu; Lý thuyết và phương pháp trong cơ học lượng tử; Vật lý năng lượng cao lượng tử và vũ trụ học; Công nghệ lượng tử và ứng dụng trong sản xuất năng lượng...

Tại hội nghị, các nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ trình bày kết quả nghiên cứu, nhận được phản hồi trực tiếp từ các nhà khoa học hàng đầu quốc tế. Các phiên thảo luận bàn tròn đã tạo không gian trao đổi học thuật cởi mở, lan tỏa ý tưởng mới, hình thành định hướng nghiên cứu chung, thúc đẩy phát triển các dự án hợp tác giữa các phòng thí nghiệm Việt Nam và quốc tế.