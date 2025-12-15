Giao lưu văn hóa Việt Nam-Malaysia: Kết nối truyền thống, lan tỏa giá trị ASEAN

Các đại biểu, nghệ sĩ và khách mời Malaysia và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia.

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ đến từ Malaysia và Việt Nam, minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác ngày càng sâu rộng trong khu vực Đông Nam Á. Chương trình giao lưu đem đến các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam và Malaysia. Điệu nhảy OneMalaysia đã mở màn chương trình bằng thông điệp về sự đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết dân tộc. Lấy cảm hứng từ các cộng đồng Mã Lai, Hoa, Ấn và các dân tộc bản địa, tiết mục kết hợp hài hòa các động tác truyền thống thành một vũ đạo thống nhất, thể hiện tinh thần một quốc gia Malaysia đa dạng bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, các tiết mục Chầu văn - một loại hình nghệ thuật dân gian, tâm linh đặc sắc của Việt Nam - đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với khán giả quốc tế. Các tiết mục phản ánh chiều sâu tâm linh và giá trị nghệ thuật truyền thống của văn hóa Việt Nam.

Không khí giao lưu tiếp tục được khuấy động với Tarian Dikir, một loại hình biểu diễn truyền thống tiêu biểu của Malaysia. Với sự kết hợp nhịp nhàng giữa chuyển động, biểu cảm và giọng hát bè, tiết mục phản ánh rõ nét các giá trị về tính kỷ luật, tinh thần cộng đồng và sức mạnh đoàn kết – nơi những cá nhân hòa mình vào một tổng thể thống nhất, tạo nên sự hài hòa và sức sống chung.

Bên cạnh các tiết mục truyền thống, chương trình còn mang đến sắc màu trẻ trung, hiện đại qua phần trình diễn của các thành viên Câu lạc bộ Thanh niên Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA). Thông qua lối diễn xuất dí dỏm, gần gũi, tiết mục truyền tải những thông điệp nhân văn về tình yêu, sự lựa chọn và các giá trị chân thành trong cuộc sống, góp phần phản ánh đời sống văn hóa Việt Nam đương đại trong dòng chảy hội nhập.