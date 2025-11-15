Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia: Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chào cột mốc biên giới 171 Cửa khẩu quốc tế Ba Vet (Campuchia). Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Diễn ra trong hai ngày 13 -14/11 tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng với nhiều hoạt động thiết thực, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 là một sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025.

Chương trình có ý nghĩa trên nhiều phương diện, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước; góp phần xây dụng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; củng cố tin cậy chính trị, trực tiếp góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam. Đây cũng là sự kiện quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện và hữu nghị với các quốc gia láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, tiếp nối thành công của Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất tại Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) và tỉnh Kra-chê vào tháng 5/2022, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ kết nghĩa cụm dân cư giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và ấp Otamo, xã Monorum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Thông qua hoạt động này, nhân dân hai bên biên giới cam kết chấp hành nghiêm pháp luật mỗi nước và các văn bản ký kết về biên giới, tích cực phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, cột mốc.

Hoạt động kết nghĩa cũng tạo điều kiện để nhân dân hai bên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phối hợp chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, đồng thời xây dựng một số công trình phục vụ sinh hoạt, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Nhân dân hai bên còn tổ chức thăm thân dịp lễ, tết, giao lưu văn hóa, tìm hiểu truyền thống, góp phần thắt chặt tình cảm láng giềng, vun đắp tình hữu nghị lâu dài.



Ông Lê Văn Ấm, người dân ấp Long Cường chia sẻ, nhiều năm qua, nhân dân hai bên tuyến biên giới thường xuyên qua lại, giao thương và hỗ trợ lẫn nhau. Việc kết nghĩa giữa ấp Long Cường và ấp Otamo sẽ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, thông qua các hoạt động giao lưu hằng năm thắt chặt thêm tình hữu nghị, cùng nhau bảo vệ biên giới bình yên.