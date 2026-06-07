Gian hàng Việt Nam thu hút du khách tại Lễ hội Ẩm thực Thế giới ở Seoul

Lễ hội Ẩm thực Thế giới Seongbuk Nurimasil lần thứ 18 với chủ đề “Hương vị của Trái đất” đã diễn ra tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc).Ảnh: Nhật Hưng (PV TTXVN tại Seoul)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Lễ hội Ẩm thực Thế giới Seongbuk Nurimasil là sự kiện văn hóa đa quốc gia thường niên do quận Seongbuk tổ chức, quy tụ các gian hàng ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bên cạnh các không gian văn hóa, lễ hội còn mang đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Hàn Quốc, tạo nên bầu không khí sôi động và đa sắc màu.



Tại lễ hội năm nay, gian hàng Việt Nam trở thành một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan nhờ sự kết hợp hài hòa giữa không gian ẩm thực truyền thống và các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian. Ba món ăn tiêu biểu được giới thiệu tại lễ hội năm nay gồm nem rán, bánh mì và bánh xèo. Với hương vị đặc trưng cùng cách chế biến mang đậm bản sắc Việt Nam, các món ăn đã thu hút đông đảo thực khách Hàn Quốc và du khách nước ngoài đến thưởng thức, tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt.

Gian hàng ẩm thực của Việt Nam với các món ăn truyền thống thu hút đông đảo người dân sở tại và du khách quốc tế. Ảnh: Nhật Hưng (PV TTXVN tại Seoul)

Bên cạnh khu vực ẩm thực, hoạt động trải nghiệm làm chuồn chuồn tre là điểm nhấn nổi bật của gian hàng Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, nhiều gia đình và trẻ em Hàn Quốc đã tự tay lắp ráp, tô màu và thích thú thử độ cân bằng của những chú chuồn chuồn tre trên đầu ngón tay. Nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước sự sáng tạo, tinh tế của món đồ chơi dân gian thuần Việt này, dù quy trình chế tác khá mộc mạc.

Hoạt động trải nghiệm làm chuồn chuồn tre là điểm nhấn nổi bật tại Lễ hội Ẩm thực Thế giới Seongbuk Nurimasil lần thứ 18. Ảnh: Nhật Hưng (PV TTXVN tại Seoul)

Việc tích cực tham gia và tạo dấu ấn tại Lễ hội Ẩm thực Thế giới Seongbuk Nurimasil lần thứ 18 không chỉ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, mà còn thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc với người dân nước sở tại./.