Giảm chi phí, thủ tục hành chính cho người nộp thuế

Ông Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Tường - TTXVN Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Cục Pháp luật dân sự - kinh tế) cho biết, trong bối cảnh hiện đại hóa và chuyển đổi số, pháp luật thuế giữ vai trò cốt lõi điều tiết vĩ mô. Việc tuân thủ đúng các quy định thuế không chỉ là nghĩa vụ bảo đảm ngân sách, mà còn là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự bảo vệ mình, nâng cao năng lực cạnh tranh và minh bạch hóa dòng vốn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh gặp nhiều lúng túng trước các quy định mới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Tường - TTXVN

Do đó, hội nghị tập trung đối thoại nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tiếp tục đổi mới phương thức phổ biến, cập nhật chính sách thuế mới; chuyển hóa các điều khoản pháp lý khô khan thành thông tin "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện". Ngành Thuế và các cơ quan pháp luật cần đa dạng hóa kênh truyền thông để chính sách mới được tiếp cận nhanh nhất, đầy đủ nhất tới từng hộ kinh doanh. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và năng lực tuân thủ pháp luật thuế giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro tài chính từ sớm, từ xa. Việc thực hiện đúng các quy định về hóa đơn, chứng từ, kê khai thuế phải được xem là công cụ xây dựng uy tín thương hiệu vững chắc, thay vì chỉ là sự ứng phó thụ động. Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc thực tế. Từ đó, Bộ Tư pháp cùng Ngành Thuế phối hợp xây dựng cơ chế giải đáp kịp thời, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" về thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Bà Trần Thị Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới, Sở Tư pháp đồng hành với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp hộ kinh doanh cùng tháo dỡ vướng mắc trong quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 27 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD. Hà Tĩnh có 1.203 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký 11.652 tỷ đồng; 329 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 42,42% so với cùng kỳ năm 2025. Những kết quả này cho thấy khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không ngừng phát triển, ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới và tạo việc làm cho người lao động.

Sở Tư pháp đã chú trọng chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể, Cuộc thi trực tuyến “Thuế với người dân và doanh nghiệp” thu hút 156.072 lượt dự thi, trong đó có 3.758 lượt thi của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh. Đồng thời, Sở đã phối hợp với các đơn vị truyền thông xây dựng Chương trình “Pháp luật và Đời sống” với nhiều chủ đề như: Chủ động pháp lý - Vững vàng kinh doanh, Chuẩn hóa tài khoản - Minh bạch thuế kê khai; biên soạn, phát hành tờ thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hằng tháng để cập nhật kịp thời các quy định mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh./.